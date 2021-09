(Giovanni Coscia) – Un brevissimo incontro col governatore della Campania, nella sede elettorale di via Italia, del candidato sindaco Dott Antonio Visconti. Un breve incontro con De Luca, che nelle poche parole esternate, ha tirato fuori, ovviamente, l’argomento dei rifiuti. “A Battipaglia, non vi saranno siti nuovi di stoccaggio”. Giù gli applausi dei presenti, tra l’altro tanti candidati delle liste a sostegno di Visconti, che, pur non conoscendo la storia recente di questa città, si sono accontentati del breve “colloquio” che il governatore campano, ha offerto ai presenti. In verità, va soprattutto sostenuto, che la stessa giunta della Campania, guidata dallo stesso De Luca, è stata senza dubbio alcuno, la più nefasta per questa città. In effetti, de Luca ha ragione nel riferire al pubblico (di parte) presente, che la città di Battipaglia, non sarà più il luogo destinato alla raccolta dei rifiuti, omettendo, a sua ragione, che questa città è divenuta SATURA, grazie proprio ad una giunta presieduta dallo stesso governatore. Ma ha dimenticato di sottolineare che in data 6 agosto 2020, presso gli uffici della ECO AMBIENTE DI SALERNO, era stata deliberata, all’ordine del giorno, il netto NO, ad una nuova sede di stoccaggio presso lo stabilimento EX STIR di Battipaglia. In pratica, De luca, adduce a se meriti che non gli competono, in quanto a ragion veduta, la stessa città di Battipaglia era stata già considerata ZONA SATURA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. Ora quali meritano spettano a De Luca?





Perché lo stesso governatore, non ha citato l’attuale sindaca CECILIA FRANCESE, che da qualche anno, ribadisce a chiare lettere cubitali il concetto che lo stabilimento STIR, non sarà un nuovo centro di raccolta per i rifiuti? Ne tanto meno altre zone in area ASI? De Luca ha dimenticato che forse, la Sindaca Cecilia Francese, ha nel suo cuore le sorti di una città gestita, tempo addietro, da figure politiche, avulse dalla realtà cittadina. Chissà quanti, nell’incontro dell’altra sera in via Italia, compresi i suoi stessi “combattenti” erano a conoscenza di questa verità vera? Ma gli interessi politici, vanno ben oltre la realtà. E’ nostro dovere, quindi, riportare che la Sindaca Cecilia Francese, è disposta ad incatenarsi ed a porre la sua forza ideologica per l’amore della sua città, affinché non vi siano più zone dove riversare i rifiuti altrui, in aree di pertinenza nel comune di Battipaglia. Lo avranno compreso gli “AFICIONADOS” del governatore? Quelli che in patica sostengono le teorie della non verità, su una città amata da pochi, ma che attraverso gli interessi politici e di potere, omettono l’esclusivo interesse che è solo politico e nulla più. Insomma una bella battaglia, non c’è che dire. Ma la verità, non tarda ad arrivare, nel mentre riteniamo, che non si dovrebbe speculare su una città che ha pagato un caro prezzo per la salute dei suoi cittadini. Non a caso, Battipaglia è tra le prime in Italia, col maggior tasso di malattie tumorali. La nuova amministrazione, avrà questo compito importante: la salvaguardia e la tutela della salute dei suoi cittadini. Non avendo bisogno di figure esterne che non conoscono questa importante città. Nel mentre i sondaggi, proprio dopo l’incontro con De Luca, danno in netto rialzo la FRANCESE, proprio in risposta ai concetti di De Luca, che ai suoi stessi compagni non sono stati graditi.