TORNA A TREMARE L’IRPINIA: NUOVA SCOSSA AVVERTITA ANCHE NEL SALERNITANO
Una scossa di terremoto, di magnitudo compresa tra 2.8 e 3.3, è stata registrata alle ore 10.18 nella provincia di Avellino, ma il movimento tellurico è stato avvertito chiaramente anche nel salernitano.
Il sisma è stato percepito in particolare nel capoluogo e in diversi comuni della Valle dell’Irno e dell’Agro nocerino-sarnese, dove numerosi cittadini hanno segnalato la scossa sui social e alle autorità locali.
L’evento sismico è stato rilevato e confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma la popolazione resta in allerta dopo i movimenti degli ultimi giorni nella zona irpina.