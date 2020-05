Andrea Sellitto, un camionista di 51 anni originario di Mercato San Severino, è morto dopo aver perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione Milano-Verona. Ancora è poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Andrea, alla guida dell’autoarticolato, avrebbe avuto un colpo di sonno o un malore improvviso e avrebbe sbandato fino a perdere il controllo del camion. Nello schianto del mezzo contro il guardrail, sarebbe morto per le gravi ferite riportate. Sembra che non siano coinvolti altri veicoli.

L’uomo lavorava per un’azienda di autotrasporti la NapoliTrans, era ritenuto un autotrasportatore esperto in quanto svolgeva questa professione da diversi anni senza aver mai avuto un incidente. Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini della polizia stradale del distaccamento di Modena, che hanno accertato il decesso dell’uomo e avviato tutti gli accertamenti del caso, per verificare la dinamica esatta dell’incidente, anche per accertare che il sinistro sia stato magari causato da dinamiche esterno.

Va detto che considerata l’ora, e anche per l’emergenza sanitaria, il tratto in questione era praticamente deserto, quindi, anche tra gli stessi inquirenti prende corpo che la causa dell’incidente può essere facilmente un colpo di sonno o al più un malore. Gli inquirenti hanno deciso in ogni caso id provvedere a far effettuare l’autopsia sul corpo della vittima per fugare ogni dubbio. Il camion sarà anche visionato dai periti tecnici nominati dal tribunale per verificare eventuali problemi meccanici che avrebbero potuto causare il sinistro.

L’incidente si è verificato pochi minuti dopo le 23, tra le uscite di Modena Sud e Modena Nord, in direzione Milano, all’altezza dell’uscita di Cognento di Modena. Il tratto tra i due caselli modenesi è stato chiuso per consentire le operazioni di ripristino della viabilità, i disagi sulla circolazione si sono protratti per alcune ore. La tragica morte di Andrea Sellitto ha destato enorme scalpore nel centro capofila della Valle dell’Irno, dove l’uomo era molto conosciuto ed apprezzato per il suo modo allegro e gioviale di porsi nei confronti di tutti.

Era frequentatore assiduo del bar mediterraneo, in quanto da anni abitava nel residence della struttura ricettiva di Curteri di Mercato San Severino. Distrutti dal dolore i fratelli Lello e Pietro e la sorella Iole, lascia anche una figlia, i congiunti, si sono recati nella giornata di ieri nella cittadina emiliana per predisporre tutti gli atti necessari per il rientro della salma a Mercato San Severino. I funerali si dovrebbero tenere la prossima settimana.