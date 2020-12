(Giovanni Coscia) – Che fosse un governo di incapaci politici, lo sapevamo. Che fosse un governo che si faceva beffa degli italiani, lo sapevamo. Che fosse un governo bugiardo, con i grillini maestri della negazione di se stessi, lo sapevamo. Che fossero più dittatori di Hitler e Stalin è stata una scoperta straordinaria se non unica. Addio vecchio Hitler! Addio vecchio e stanco Stalin! Il governo giallo – rosso, ovvero grillino comunista, vi ha surclassati. Tant’è’, che nella trasmissione “Non è L’arena” di Massimo Giletti su La7, di domenica scorsa,13/12/2020, che gli italiani tutti, sono venuti a conoscenza di una tragicità che ha la sua unicità, proprio nel corpo politico che ci governa: L’assenza del piano pandemico per il coronavirus. In pratica, la mano destra non sa che fa la mano sinistra e viceversa. Ed Il Piano pandemico cancellato dal sito dell’OMS, ha riscontrato l’ira funesta di Pierpaolo Sileri, Vice ministro della salute, che ha chiesto le dimissioni del segretario generale della salute, Giuseppe Ruocco, proprio nella trasmissione di massimo Giletti, al quale vanno i nostri ringraziamenti. Si scopre infatti, grazie al programma “Non E’ l’Arena, che il piano pandemico italiano è ancora quello del 2006. Un copia e incolla sbagliato ha fatto emergere il dato inquietante. Concausa di migliaia di morti che si potevano evitare? E’ questo il quesito che è stato sollevato nella trasmissione di Giletti, facendo emergere che il copia e incolla era perfetto in ogni sua riga, con la sola peculiarità del cambio della data, ed è stato quindi spostato da 2006 a 2016.

Lo stesso piano pandemico infatti, quello attuale, era ed è ancora sprovvisto di riferimenti sul covid19, mentre faceva riferimento alla SARS. Il fatto continua ad essere grave, in quanto il piano pandemico 2019, non è stato ancora trasmesso. Il vice ministro Sileri, ha ufficialmente chiesto le dimissioni del segretario generale della salute, Giuseppe Ruocco, in quanto coordinatore di tutto il ministero. Il pressapochismo, in pratica, è l’argomentazione politica trattata in questa fase delicatissima del virus. E chi paga ora quei numerosi morti se il piano pandemico non c’era? E perché in primis, le tv di stato, sotto rigoroso controllo del potere politico non parlano di questa faccenda? Chi dovrà essere indagato per omicidio plurimo aggravato e continuato? Conte sapeva? Oppure era impegnato con i suoi inutili DPCM? Gli hanno detto quanto accaduto? Hanno preso dei provvedimenti? Magari no, perché ora sono impegnati a comperare le siringhe al costo di un solo euro, mentre il resto del mondo le paga alla modica cifra di 0,07 a singolo pezzo. Perché noi paghiamo tanto in più? Lo sanno i grillini? Perché dopo questo tragico retroscena, non si dimette l’intero governo? E tu Mattarella, che cavolo ci stai a fare su quella poltrona? Sei un grillino? E Perché nessuno del governo interviene sui costi 50ntuplicati delle siringhe?