Il bambino non rischia la vita, è in prognosi riservata e i suoi genitori sono sotto shock. L’episodio si è verificato nel pomeriggio intorno alle 15,30 circa, il ragazzino di 7 anni era sulla bici davanti casa sua in via Verdi quando per cause ancora da accertare un’auto guidata da una donna lo ha investito.

L’automobilista si è subito fermata e insieme ad altre persone ha fatto scattare gli aiuti. sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza medicalizzata della Croce Gialla della postazione di Santa Venere, la cui equipe ha immobilizzato il minore sull’asse spinale per poi raggiungere l’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove il bambino è stato subito ricoverato, in prognosi riservata, per politraumi alla testa ed alla schiena: avendo perso anche sangue nell’impatto