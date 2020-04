Ecco la nuova unione europea. Una UE di stati che si odiano reciprocamente e che sono gli uni di fronte all’altro con pari ostilità a mo’ di guerra, come quella triste della II’ mondiale. Questa è l’Unione Europea; volente o nolente è questa ad ogni costo. Prendere e….non lasciare. E’ solo una spietata guerra economica e nulla più; alla faccia della tanto decantata solidarietà. E chi se ne frega di quella? A quanto sembra, la prima solidarietà dei paesi cosiddetti ”vicini o alleati”, ci ha regalato i carri armati, ed oggi, li hanno sostituiti con la TROIKA. Ma soprattutto con le leve del debito. Sono cambiati i mezzi, ma nulla è variato. Da una minaccia all’altra e, di queste restrizioni, restano gli effetti nefasti e devastanti. Miseria, morte, aggressioni, diffidenza, odio e chi più ne ha più ne metta. Lo si è evinto già da diverso tempo; da quando in vero, la Germania ha invaso la Grecia nel silenzio tombale di ogni stato. Al contrario, vi è stata l’approvazione di molti, in quanto taluni affermazioni tipo “la Grecia se l’è cercata” col suo debito e, non è certo scappata a tutti questa scellerata dichiarazione o considerazione politica. Chi parla invece dei 700 e passa bambini morti grazie alla austerità decretata da Bruxelles? Nessuno ne parla, ma tutti lo ricordano! Questione di mercato anche questo? La violenza infatti, non è solo un parapiglia tra persone o magari un conflitto tra paesi che si contendono chissà quale supremazia. Il problema rimane sempre lo stesso ed è quello economico. Una violenza che non si vede e non lascia tracce di sangue fuoriuscito. Ma i danni sono senza dubbio, maggiori. E l’Europa, considerati i suoi comportamenti con i paesi dell’alleanza ha usato quella violenza che non si vede.

Campionessa ineguagliabile ed ineguagliata. L’UE infatti, non è una unione fraterna di popoli come in realtà dovrebbe essere, ma è invece guerra economica; asimmetria finanziaria e lotta del debito. Per questo, nel momento della crisi, non vi è stata e mai vi sarà solidarietà, quella tanto decantata, che solo le anime pure e belle, invece, la invocano. Quindi nessuno. A dimostrazione di quanto asserisco, vi è la prova della “militarizzazione” ed il tentativo di approfittare della situazione incresciosa, per potenziare se stessi, tuffandosi e trionfando sul cadavere del nemico in difficoltà. Solo così si può spiegare il non contegno di Germania e Olanda ai danni dell’Italia e della Spagna. Va ricordato altresì, che la Germania ha assunto, con la crisi del virus, l’atteggiamento proprio del nemico di guerra e non certo il fratello sospirato, sodale e solidale; mascherine si mascherine no. E per chiudere, la proposta usuraia del MES. Abbiamo compreso, quasi tutti, a parte i comunisti, ma non è questione di ideali, che l’Europa non è simbolo di solidarietà; E’ un campo bellico tra potenze, che hanno messo da parte i fucili con la baionetta, ed imbracciate le più moderne armi mitragliatrici del debito e dello spread.

L’atteggiamento adottato da questa Ue, mi sa tanto di nuovo e probabile RAICH. L’impero economico duro della Germania, che aspira a soggiogare e sovvertire le realtà nazionali, con le buone o con le cattive; con il consenso o con la violenza economica. D’altra parte un capitalismo perfettamente compiuto, sarebbe quello che funzionasse senza più ricorrere alla violenza militare politica. E’ il tentativo germanico. Gli basta la violenza economica, dove le tracce non sono “recettibili”, se non attraverso la sottomissione forzata alle leggi proprie. Attenzione dunque, alle congetture di lotta tra “Cosmopolitismo buono e Nazionalismo cattivo”, nel mentre la vera lotta è tra “desiderio di indipendenza nazionale” di chi si oppone all’imperialismo. Dall’altra invece, possiamo di certo trovare quell’imperialismo che vorrebbe sottomettere alle proprie volontà gli altri. Ecco la vera lotta. In sostanza è la lotta tra l’Imperialismo dell’Unione Europea e la sovranità nazionale di chi al contrario, resiste ad auto-determinarsi democraticamente. Dunque, l’alternativa all’Europa sarà a guida tedesca o stati sovrani nazionali? Quale tra le due? A chi la scelta se non al popolo chiamato alle urna? Giovanni Coscia