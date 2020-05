(Giovanni Coscia) Norimberga: Il processo forse più famoso della storia. Fu nella città tedesca, che si celebrò il famoso dibattimento ai nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e nella Shoah. Ma perché parlare di quel processo e accostare quell’avvenimento ai giorni nostri? Semplice. Semplice perché quel dibattito, tirò fuori delle tragiche verità ed ai giorni nostri, abbiamo bisogno, se non addirittura della necessità di verificare le bugie politiche di chi aveva promesso un determinato programma elettorale e poi ha fatto l’esatto contrario. Ed ora siede nei banchi del parlamento a governare. Chi sono? A quale partito facciamo riferimento? Ovviamente ai 5 stelle, ovvero quelli che dovevano aprire il governo come una scatoletta di tonno. E verificando negli anni precedenti quanto hanno promesso, ci si rende conto che il popolo italiano ha conferito loro una speranza, risultata poi vana e nulla. Il 32% alle elezioni del 2018, lasciavano ben sperare, ma poi tutti quei proclami, si sono rivelati ingannatori. Partendo dal non lontano 2017, 19/01 abbiamo Di Maio che a Porta a porta, da Bruno Vespa, afferma: “IO SONO DEL SUD, SONO DI NAPOLI. FACCIO PARTE DI QUELLA PARTE D’ITALIA CUI LA LEGA DICEVA VESUVIO LAVALI COL FUOCO. NON HO NESSUNA INTENZIONE DI FAR PARTE DI UN MOVIMENTO CHE SI ALLEA CON LA LEGA NORD”. Tanto per iniziare da qui, sappiamo tutti con chi si è alleato il movimento di Grillo. In Sicilia, in un comizio lo stesso Di Maio affermò:” NOI NON PENSIAMO AD ALLEANZE CON LA LEGA NORD O ALTRI. SONO PERSONE INAFFIDABILI CON CUI NON SI PUO’ AVERE A CHE FARE”. Sul Blog delle Stelle (1/10/2017- SALVINI E’ UN TRADITORE POLITICO. SALVINI FA Più SCHIFO DI RENZI E BERLUSCONI MESSI INSIEME.

Che strano, considerando che proprio a Giugno, giura il governo Conte sostenuto da M5S e Lega. Tornando sui programmi grillini: “AL PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DIMEZZIAMO STIPENDI AI DEPUTATI E 30 MILIARDI DI SPRECHI: BASTANO 20 MINUTI. Ebbene in 24 consigli dei ministri il taglio di stipendi dei parlamentari e dei 30 miliardi di sprechi, non è mai stato affrontato. Ma ciò che risalta di più è la seguente affermazione:” LA MIA POSIZIONE E’ MOLTO SEMPLICE: BASTA PREMIER NON VOTATI DA NESSUNO (Blog delle stelle 3/04/2018). E ancora: ISTITUIREMO UN MINISTERO DEL TURISMO CHE SI DEDICHERA’ ALLE POLITICHE DEL TURISMO IN ITALIA”. Il ministero in oggetto non è mai stato attuato. E ancora: TAGLI ALLE SPESE MILITARI RELATIVI AD INVESTIMENTI PLURIENNALI PER SISTEMI D’ARMA. CON QUESTO TAGLIO SI DESTINANO AL REDDITO DI CITTADINANZA LE RISORSE PRIMA DESTINATE ALL’ACQUISTO DEGLI F35 (21/04/2015) E invece la Ministra Trenta conferma che l’Italia resta nel programma F35 e aggiunge l’obiettivo di arrivare al 2% di PIL in spese militari. Oggi la spesa del PIL è pari al 1,4%. IL MOVIMENTO NON E’ DISPONIBILE A VOTARE NESSUN CONDONO. FA PARTE DEL NOSTRO PROGRAMMA E LO RISPETTIAMO. SE PARLIAMO DI CONDONI NON SIAMO ASSOLUTAMENTE D’ACCORDO”. E invece….? “FATECI FARE IL GOVERNO E LO SPREAD SCENDERA’ “ Nel mese di ottobre, dopo solo 4 mesi di governo, lo spread supera i 320 punti. Ancora più grave la seguente dichiarazione: “ LO SPREAD E’ COLPA DI FORZA ITALIA, PD E DEI LORO GIORNALI CHE FANNO TERRORISMO MEDIATICO”. NOI COL PD? MAI E POI MAI!. SE COSì FOSSE LASCEREI IL MOVIMENTO”. E ora leggete bene: TAV (treno alta velocità) E’ UN’OPERA INUTILE E VERGOGNOSA (20/12/2016)”. LA TAV E’ UNA MONTAGNA DI MERDA, LA TAV E’ UN’OPERA INUTILE , ANCHE UN IMBECILLE SE INFORMATO LO CAPIREBBE. La Tav, caro Di Maio, l’avete approvata voi. Ora, addirittura i 5 stelle hanno un obiettivo: migliorare la tav. “CON IL NOSTRO GOVERNO, BLOCCHEREMO IL TAP in due settimane (gasdotto dall’azerbaijan). Poi riferisce: LO STOP AVREBBE UN COSTO TROPPO ALTO, ABBIAMO LE MANI LEGATE. Queste alcune false promesse grilline al popolo che ha conferito loro il 32% dei consensi elettorali. Tante altre sono le promesse fatte e non mantenute. Bugie a iosa che i grillini hanno professato estorcendo con l’inganno il voto agli italiani, fiduciosi in quelle promesse. Poi si sonoono dimostrate fallacee, menzognere e denigratorie. Per non dimenticare il capo dei bugiardi, Beppe Grillo: “ARRENDETEVI, SIETE CIRCONDATI”. E così da movimento anti sistema, alla normalità istituzionale. In pratica dal marzo 2013 hanno cambiato più volte pelle e decisione. Un movimento incendiario che si è trasformato in pompiere. Senza dimenticare Grillo che diceva: “NOI VOGLIAMO LA SOVRANITA’ MONETARIA” Oggi hanno spalancate le…gambe a Bruxelles. Per non parlare dei vaccini con successiva posizione corretta e rivista:” C’E’ UNA SENTENZA CHE SOSTIENE CHE IL VACCINO PUO’ CAUSARE L’AUTISMO” Oggi questa teoria dei 5 stelle ha una linea più morbida, tanto da impartire l’obbligo vaccinale. Grillismo significava giustizialismo e per il politico indagato si pretendevano immediate dimissioni. Di Maio chiedeva la testa di Alfano per un semplice avviso di garanzia. Anche i pentastellati poi, si sono imbattuti nella magistratura e per volere di Grillo è stato riscritto il codice etico. Solo per ricordare la Raggi. Tante, se non troppe le giravolte che hanno fatto torcere gli zebedei ai tanti che li hanno votati. E non finisce qui, perché tante e troppe sono le bugie politiche del movimento che ricorderemo. Norimberga, è in ogni singolo cittadino che li ha votati. (…continua)