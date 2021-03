Franco Antnicelli sugli scaloni verso Agropoli Vecchio

Un secolo fa nasceva Gianni Agnelli e non saremo certo noi a decantarne le lodi o raccontare la sua vita o la sua storia. Ma c’è uno spunto che Agropoli ,questa città, ha attirato le visite dell’avvocato sempre allo stesso posto. Il porto. ma perchè il porto. Il tutto è legato alla discesa che va da piazza della Mercanzia (dove adesso c’è la movida),fino al porto,la strada che costeggia la spiaggia della Marina e l’ormai noto Palazzo Dogana. Quella strada si chiama via Riviera Antonicelli. Ma chi era Antonicelli? Raffinato letterato, capace di trasmettere in forme diverse la sua cultura. Supplente al Liceo D’Azeglio di Torino, precettore di Gianni Agnelli, direttore della collana «Biblioteca Europea» dei libri dell’editore Frassinelli attraverso la quale fece conoscere in Italia le opere, tra gli altri, di Franz Kafka, Herman Melville e James Joyce (senza dimenticare il «Topolino» di Walt Disney), fondatore nel 1942 della casa editrice «Francesco da Silva».ntonicelli era stato un combattente per la libertà. Anzi, un capo della lotta per la libertà, Nel 1945, alla vigilia della liberazione, assunse le funzioni di Presidente del Comitato Liberazione Nazionale piemontese, di cui faceva parte come rappresentante del partito Liberale. Proprio a Antonicelli come «oratore della Resistenza».

Antonicelli, nel 1935, fu condannato dal regime Fascista a tre anni di confino ad Agropoli, dove giunse il 30 luglio. Per la sua cordialità fu subito adottato dagli agropolesi, che lo amarono e lo apprezzarono. Il germanese , come veniva chiamato dai pescatori, ricambiò l’affetto e l’amore scrivendo, disegnando e fotografando delle pagine di storia agropolese indelebili. Il 2 marzo 1936, dopo appena sette mesi, la condanna gli fu condonata. Probabilmente nello sconto della pena intervenne il nonno di Gianni, Giovanni Agnelli senior, senatore del Regno e potente industriale nel periodo fascista.

AGNELLI E AGROPOLI

Giovanni Gianni Agnelli, l’Avvocato per tutti, nel suo tempo libero, amava navigare per i mari del Mondo e tra le sue tappe preferite c’erano Agropoli e Paestum. L’amore per Agropoli gli era stato trasmesso proprio da Franco Antonicelli, istitutore privato, del dodicenne Gianni, dal 1933 al 1934. E per questo motivo Gianni Agnelli veniva ad Agropoli per visitare i luoghi dove aveva vissuto il suo istruttore perchè confinato dal regime fascista. Naturalmente anche perchè i luoghi sono stupendi come gli aveva riferito proprio Antonicelli.Sergio Vessicchio