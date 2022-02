L’Agropoli non gli fa mancare mai il suo apporto. Tutta la dirigenza con i compagni e il presidente lo coccolano come se dovesse scendere in campo. E invece Antonio Della Monica difensore centrale infortunatosi in allenamento deve aspettare ancora qualche mese per mettere nuovamente piede sul campo. La spensieratezza del ragazzo, la sua buona volontà, una famiglia d’oro lo stanno aiutando nel suo cammino verso la ripresa.

L’INFORTUNIO

L’infortunio il 3 Dicembre 2021 in allenamento. Rottura del crociato e del legamento collaterale è lesione del menisco. Operazione effettuata in una clinica privata di Roma l’11 dicembre. Intervento perfettamente riuscito, dopo 2 settimane inizia la riabilitazione fisioterapica nella sua Pozzuoli. Già dopo 20 giorni dall’operatore Antonio rinuncia alle stampelle e torna a guidare anche l’auto. Insomma giorno dopo giorno sembra andare sempre meglio. Dovranno passare 6 mesi prima di tornare in campo.

LE PROSPETTIVE

Antonio Della Monica è un ragazzo del 96, ad Aprile compirà 26 anni e ancora una lunga carriera davanti. Ad Agropoli è la prima volta che scende in eccellenza, ma ora è il momento del grande salto. Magari un altro anno in serie d e poi l’ingresso nei professionisti a maturazione avvenuta. Proprio durante il corso del post infortunio ha dimostrato di avere la forza, la personalità e la dinamica fisica per superare ogni ostacolo. Agropoli per lui deve rimanere solo una parentesi, c’è una gran bella società ma un ambiente difficile dove crescere e migliorarsi. Le sue parole: “Chi è felice farà felici anche gli altri, chi ha coraggio e fiducia non sarà mai sopraffatto dalla sventura.”. Buon ritorno Antonio, il calcio sarà ancora la tua casa per molto tempo, questo calcio ha bisogno di interpreti come te. Sergio Vessicchio