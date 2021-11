Nelle foto del CNSAS il momento del ritrovamento

E’ finita l’attesa e a lieto fine. Tommaso Chirico 77 anni che non si trovava da qualche giorno ha chiesto lui essere soccorso. E’ uscito, e andato in montagna, è caduto, ha perso l’orientamento e non si è più ritrovato. L’uomo si era allontanato da casa ieri mattina, aveva lasciato l’auto a circa 200 metri dalla vetta del Monte Gelbison e si era incamminato a piedi. Nel pomeriggio ha allertato i carabinieri dichiarando di aver perso l’orientamento in pratica chiedeva aiuto. Immediato l’allarme al CNSAS della Campania, che ha inviato sul posto le squadre di tecnici.

Dopo una prima telefonata si sono perse le tracce all’una di notte, con il telefono vecchio non si è potuto procedere alla localizzazione. Il telefono era scarico e questo ha complicato le ricerche. Soccorso alpino, misericordia e vigili del fuoco questa mattina hanno setacciato in lungo ed in largo la zone dove aveva indicato e l’hanno ritrovato intorno alle 9,30 attraverso le grida dei soccorritori. L’uomo si trovava in località Crocette sul confine tra i comuni di Cannalonga e Novi Velia, ed apparentemente non sembrava in cattive condizioni. Tommaso Chirico ha trascorso la notte all’addiaccio sul monte Sacro. Subito dopo è arrivata l’eliambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania atterrando sullo stadio Morra di Vallo della Lucania come si può notare nel video in basso. Per vedere il video clicca qua https://www.youtube.com/shorts/9xfuMvmQ538

Grande sospiro di sollievo in famiglia e in tutta Vallo della Lucania, si era temuto per il peggio ma per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi.