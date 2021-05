Quella sezione che Antonio Parrella Persona di grande perbenismo aveva fondato negli anni ottanta e per la quale gente come Avino e tanti altri hanno sudato per portare a certi livelli ora viene travolta, per mezzo di un associato, Ivan Rabilotta, arrivato alla soglia della serie A, dall’ennesimo scandalo dell’Aia settore arbitrale. Tre direttori di gara e quattro assistenti avrebbero presentato con presunte incongruenze, sulle quali sta indagando ormai da un mese la Procura federale, presunte alterazioni nei rimborsi spese, . Un’inchiesta aperta in seguito alla denuncia dell’Aia, l’Associazione italiana arbitri, che ha ravvisato anomalie in occasione di una serie di controlli effettuati nel nome della trasparenza invocata dal nuovo presidente Trentalange (in carica da febbraio dopo 12 anni di regno incontrastato di Nicchi). Tutti i coinvolti rischiano la radiazione.

Nel suo comunicato l’Aia (Associazione Nazionale Arbitri), ha spiegato che “la nuova Presidenza in attuazione dell’obiettivo di maggior trasparenza dell’Associazione, ha riscontrato delle incongruenze contabili nella compilazione dei rimborsi spese redatti di alcuni associati. Conseguentemente, nel rispetto dei poteri d’indagine, la Presidenza dell’Aia ha inviato tutta la relativa documentazione alla Procura Federale in data 21 aprile scorso. Nell’attesa della conclusione delle indagini gli associati coinvolti nell’accertamento sono stati sospesi dall’attività tecnica in via cautelativa”.

La sezione di sala Consilina nel nuovo corso si era segnalata come censore di fatti inerenti a torti subiti dagli arbitri e aveva preso una posizione di condanna su molte situazioni ora, come è capitato a Beppe Grillo, si trova nell’imbarazzante posizione di passare dall’altra parte della barricata. Fra l’altro il fratello di Ivan Rabilotta è un altro arbitro di buona posizione ed ha diretto partite nella quaterna insieme al suo familiare. Stranamente anche la sezione di Sala Consilina ha un presidente che si chiama Rabilotta. Strano.