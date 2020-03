In questo difficile momento di angoscia e incertezza con notizie che arrivano drammatiche da ogni parte d’Italia abbiamo chiamato ilprof.Vincenzo Sarnicola,agropolese,considerato nel mondo uno scienziato nella medicina (leggi qua) Lo abbiamo interpellato anche sulla riapertura dell’ospedale di Agropoli e la sua indicazione è molto chiara e opportuna.

La causa di tanti morti è relativa all’aggressività del virus o alla disorganizzazione della sanità in Italia?

“Sicuramente ad Entrambe! L’Italia ha inoltre una popolazione più anziana! Tuttavia non è accettabile una percentuale 4 volte maggiore di morti rispetto alla Cina ed alle altre nazioni. Stridono le continue autolodi del SSN ! Tutti conosciamo invece i limiti e le disfunzioni del nostro sistema sanitario! Purtroppo ieri un articolo di tg24 riportava che l’87% delle morti avvenute nel bergamasco, erano avvenute a casa , senza che questi pazienti avessero potuto essere ospedalizzati. Se posso aggiungere una riflessione importantissima e tristissima è che il personale sanitario è esposto a facile contagio per non adeguate protezioni. Ridicola è stata la campagna sulle mascherine che non servivano! In realtà non ne avevamo e non ne abbiamo a sufficienza. Sarebbero già oltre 2000 i medici infettati, ed un totale di oltre 7000 per il personale sanitario tutto. Tutti questi professionisti, con valore eroico, continuano a lavorare per carenza di personale e nel tentativo di salvare qualche vita, ma allo stesso tempo diventano “superinfettori”, agevolando la trasmissione del contagio, sia dove lavorano, ma anche fuori contagiando le persone che frequentano ( familiari ecc.). I contagiati infatti , secondo lo studio effettuato a VO Euganeo sono senza alcun sintomo nel 50 % dei casi, ma allo stesso tempo sono invece in grado di contagiare! Tutto il personale sanitario dovrebbe essere continuamente “testato”, e allontanato se positivo, solo così si potrebbe ridurre il rischio. Ma attualmente questi aspetti, oramai ben noti, non hanno risvolto pratico per due motivi:1)la carenza dei tests 2)la carenza di personale per sostituire i contagiati.”

I tagli alla sanità quando stanno influendo su questa situazione?

“Ovviamente tantissimo. Tuttavia la Sanità Pubblica è un pozzo senza fine, se non si sanno fare scelte giuste, che sono ben lontane dalle logiche clientelari della politica! Senza distinzione di colori! Per non parlare di quanto può incidere un altro importante capitolo: la corruzione, che sempre “il denaro pubblico” può generare!”

Secondo gli scienziati quando ne usciremo da questa trappola in cui ci ha messo il coronavirus?

“Oggettivamente non esistono terapie eziologiche che combattono e uccidono il virus. Le terapie che si adottano, sono tutte effettuate per aiutare l’ammalato a superare con le proprie forze l’infezione. Ecco perché gli anziani hanno una peggiore sopravvivenza. La terapia intensiva serve a far respirare il paziente con polmonite, che altrimenti non supererebbe la crisi respiratoria conseguente, aspettando che guarisca. Di conseguenza la vera terapia e’, usando una terminologia bellica, “battere in ritirata” cercando di ridurre al massimo le perdite. Come? EVITANDO LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO CON MISURE DRASTICHE. Bisogna isolarci, se il virus “non circola” si estingue! Questa è l’unica terapia che può portarci fuori da questa tragedia. Lo ha dimostrato la Cina e lo ha dimostrato VO Euganeo. Laddove è stato davvero chiuso tutto. Noi in Italia abbiamo fatto molto, ma tardi ( ricordate gli stolti che parlavano di banale influenza) e non completamente. Dobbiamo chiudere tutto tutto tutto. Ed in particolare bisogna:1)Restringere i pronti soccorso ai solo codici rossi , le altre urgenze vanno fatte domiciliari2)chiudere le farmacie che devono consegnare a casa3) chiudere i supermercati che devono consegnare a casa5) chiudere tutti i trasporti riducendoli a corse programmate e prenotabili 2 giorni primaChiudere Poste Banche e Fabbriche tenendo aperto lo stretto necessario ai servizi per la sopravvivenza : Cibo,Acqua,energia elettrica ecc.Oltre ovviamente a passeggiate ecc.Questi sono i posti dove la gente si contagia. Chiunque deve continuare a lavorare per questi servizi dene avere ADEGUATE PROTEZIONI.Come al solito poi bisogna però fare i conti con la politica, spesso incompetente! Le scelte dei ministri poche volte seguono criteri di reale competenza, anche influenzate da lobbistiche non sempre facilmente identificabili, senza sottovalutare i criteri per gestire il consenso.”

Si stanno utilizzando molte medicine visto che il vaccino lo troveranno fra qualche tempo forse un anno,crede che qualcuna possa essere efficace,quella di Napoli ad esempio?

“Il vaccino ha un senso se viene confermato che il contagio determina una “immunità permanente”, come sembra in questo caso. Sarebbe la vera soluzione del problema! Sulla ridicola polemica del “campanile “ Napoli rispondo citando un meraviglioso articolo recentemente pubblicato da un mio amico Americano. Si intitola “chi è stato il primo”! L’articolo, dopo aver giustamente deriso tutti coloro che a torto o a ragione rivendicano un primato, conclude affermando che “la scienza non è autocelebrazione , ma capacità di correggere i propri errori!”

Si stanno preparando molte misure relative all’emergenza , stanno nascendo ospedali Covid , altri saranno convertiti,serviranno?

“C’è assolutamente bisogno di questo, un bisogno impellente e molto lungo. I vaccini, se vi saranno, a meno che non erano già pronti, ci saranno tra molti mesi!”

Ad Agropoli c’è un progetto di riaprire l’ospedale è destinarlo ad un reparto Covid. Che ne pensa?

“Mi sembra un gesto di grande generosità e solidarietà che la città di Agropoli può fare, nonostante tutti i risvolti di cui abbiamo parlato. Devo dire però che Agropoli ha bisogno di un ottimo pronto soccorso. Un nosocomio per un’immediata e corretta “prima diagnosi” per intraprendere, nei tempi più brevi possibili, il giusto percorso sanitario. Le due cose non sono compatibili.”Sergio Vessicchio