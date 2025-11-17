ALLERTA METEO GIALLA IN CAMPANIA: TEMPORALI E RISCHIO IDROGEOLOGICO FINO A DOMANI

La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali. La nuova perturbazione raggiungerà la Campania dalla mezzanotte e resterà in atto fino alle 23.59 di domani, martedì 18 novembre. L’avviso segnala la possibilità di precipitazioni localizzate o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. La criticità idrogeologica per temporali riguarda quasi tutto il territorio regionale, con l’esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. In alcune zone le piogge potrebbero risultare particolarmente intense, con un conseguente rischio idrogeologico localizzato. Tra gli effetti attesi si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, ruscellamenti sulle sedi stradali, oltre a possibili cadute massi e fenomeni franosi. La Protezione Civile ricorda ai Comuni ricadenti nelle aree interessate dall’allerta di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di adottare tutte le misure, strutturali e non, necessarie a prevenire e mitigare i possibili disagi, in conformità ai rispettivi piani comunali di protezione civile. Si raccomanda inoltre di verificare la tenuta del verde pubblico e di seguire con attenzione gli aggiornamenti provenienti dalla Sala Operativa Regionale.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...