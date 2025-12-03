MALTEMPO IN CAMPANIA: ALLERTA GIALLA FINO ALLE 14 DI DOMANI

La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo, valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Le previsioni indicano l’arrivo di piogge intense e temporali localizzati, che interesseranno in particolare le zone interne della regione.

Le aree considerate più a rischio sono i settori 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento), dove i fenomeni temporaleschi potrebbero manifestarsi in modo improvviso e con forte intensità.

La Protezione Civile segnala possibili criticità idrauliche e idrogeologiche: allagamenti, esondazioni, smottamenti, caduta massi e frane, aggravati dalla vulnerabilità dei suoli già provati dalle piogge dei giorni precedenti.

I Comuni sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in atto tutte le misure necessarie, strutturali e non, per prevenire o limitare i potenziali danni. Alla popolazione e alle amministrazioni locali viene inoltre raccomandato di seguire costantemente gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.

