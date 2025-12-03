3 Dicembre 2025

MALTEMPO IN CAMPANIA: ALLERTA GIALLA FINO ALLE 14 DI DOMANI

admin 3 Dicembre 2025

La Protezione Civile della Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo, valido dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, 4 dicembre. Le previsioni indicano l’arrivo di piogge intense e temporali localizzati, che interesseranno in particolare le zone interne della regione.

Le aree considerate più a rischio sono i settori 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento), dove i fenomeni temporaleschi potrebbero manifestarsi in modo improvviso e con forte intensità.

La Protezione Civile segnala possibili criticità idrauliche e idrogeologiche: allagamenti, esondazioni, smottamenti, caduta massi e frane, aggravati dalla vulnerabilità dei suoli già provati dalle piogge dei giorni precedenti.

I Comuni sono invitati ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a mettere in atto tutte le misure necessarie, strutturali e non, per prevenire o limitare i potenziali danni. Alla popolazione e alle amministrazioni locali viene inoltre raccomandato di seguire costantemente gli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale.

