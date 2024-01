LE FESTIVITA’ NATALIZIE SONO FINITE: RITORNIAMO IN FORMA! I CONSIGLI DELLA NUTRIZIONISTA STELLA DI SESSA

MANGIANDO: Il peggior nemico della linea e della salute è il digiuno e/o l’adottare programmi “dietetici” miracolosi che prevedono l’uso di diuretici e procurano un calo di peso solo apparente e dannoso perché principalmente determinato dalla perdita di acqua e di massa muscolare. Quando si vuole perdere peso e restare in salute bisogna assicurarsi di assumere sufficienti calorie a partite da proteine, carboidrati e grassi per prevenire perdite di massa muscolare. Questo si traduce non nel non mangiare, ma nell’adottare stabili abitudini di vita che includono il consumo prevalente di cibi sani (alimenti ricchi di fibre come frutta, verdura, cereali integrali e legumi), la riduzione dell’assunzione di prodotti di origine animale (carne, uova, latte e derivati) e l’abolizione dei “cibi spazzatura”, spesso bombe caloriche completamente prive di nutrienti (merendine, patatine e snack in busta, bibite gassate ed eccessivamente zuccherate, caramelle).