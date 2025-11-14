14 Novembre 2025

OMICIDIO VASSALLO, FLASH-MOB A SALERNO PER FABIO CAGNAZZO: AMICI E COLLEGHI CHIEDONO VERITÀ E GIUSTIZIA

admin 14 Novembre 2025

Un centinaio di persone – tra familiari, colleghi, ex colleghi e amici – hanno manifestato davanti al Palazzo di Giustizia di Salerno per esprimere vicinanza all’ufficiale dei Carabinieri Fabio Cagnazzo, indagato per l’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo. A riportarlo è il sito dell’emittente LiraTv.

I manifestanti hanno inscenato un flash-mob, esponendo uno striscione con la scritta: “Verità e giustizia anche per Fabio Cagnazzo”. Tutti hanno indossato magliette e pettorine con la frase “Io sto con Fabio” e molti sono arrivati da fuori regione per partecipare alla terza udienza pre-dibattimentale davanti al Gup Giovanni Rossi. Cagnazzo è indagato insieme all’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, all’imprenditore di Scafati Giuseppe Cipriano e all’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso.

Tra i presenti, un amico d’infanzia ha sottolineato: “Fabio è una persona seria e onesta, ha sempre onorato la divisa che ha indossato”. Un ex collega ha ricordato le operazioni compiute insieme in Sicilia e gli insegnamenti ricevuti.

“Fabio Cagnazzo è innocente, ha arrestato più di 180 latitanti e ha sempre onorato la divisa”, ha aggiunto un altro manifestante, evidenziando come tutti, non solo i familiari del sindaco Vassallo, desiderino “verità e giustizia per Angelo”.

