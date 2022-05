Sono due donne e due uomini i candidati che si propongono per salire al comune di Buccino dopo l’era Parisi. Pasquale Freda cerca la scalata a palazzo di città forte di un’aggregazione molto consistente e pronta a sbaragliare la concorrenza. C’è un motto che il sindaco Froda ha sposato insieme alla sua lista: “Quando si parla lo stesso linguaggio e si crede nel proprio paese abbiamo l’obbligo di crederci e guardare avanti….vota la lista n 4 … uniti per Buccino”. Freda si propone grazie al convincimento di essere la persona giusta per il paese. Queste le sue parole: “

Abbiamo a cuore il nostro paese, le nostre case, le nostre famiglie ed i nostri amici, e non possiamo e non dobbiamo rassegnarci all’idea che Buccino non possa essere meglio di così, che non possa rivivere i fasti di un passato neanche tanto lontano e che non possa restituirci l’orgoglio, dal Castello alla più remota contrada, di sentirci buccinesi.Ed orgogliosi lo siamo le stesso, fondamentalmente, ma siamo feriti quando ci guardiamo intorno e vediamo il degrado, quando vediamo i paesi limitrofi andare avanti, crescere, migliorarsi, mentre noi restiamo fermi, anzi arretriamo. Tutto ciò, ne siamo certi, ci e vi ferisce. Trasformiamo queste sensazioni in voglia di cambiare, andiamo oltre l’individualismo, il mero opportunismo, andiamo oltre anche l’amicizia che ci lega a chi si cimenterà in questa competizione elettorale. Esprimiamo il nostro consenso in favore di chi crediamo potrà tutelare e migliorare non il nostro orticello, ma valorizzare il più grande giardino che è Buccino. Capiamo che il bene individuale e quello collettivo collidono. Ma sappiate, concittadini, che il nostro avversario non sarà mai nostro nemico, che chi percorrerà altre strade politiche resterà pur sempre nostro amico, nostro vicino di casa, e comunque andranno le cose lavoreremo assieme per migliorare il nostro paese.”

Lo sviluppo di Buccino seguirà la linea della semplicità, del miglioramento e della cura di ciò che già abbiamo, della manutenzione e dell’utilizzo delle risorse e delle strutture già presenti sul nostro territorio.

Riteniamo che una eccessiva cementificazione non sia segno di progresso, se poi si lasciano nell’abbandono più totale decine e decine di beni e strutture pubbliche.

La cura costante e l’amore per il paese saranno le nostre guide, unite ad una visione di insieme, consci che sarà indispensabile agire d’intesa con i Comuni vicini al fine di valorizzare l’intero territorio, con uno sguardo rivolto all’Europa ed a tutte le opportunità che essa offre.

I CANDIDATI E LE LISTE DELLE ELEZIONI DI BUCCINO

Candidata sindaca

Vincenzina Di Leo

Futura

Perretta Fabio

Volpe Miriam

D’Auria Aldo

Cariello Gerardo

Boffa Stefano

Branda Tiziano

Fernicola Antonio

Gallucci Annamaria

Paesano Giuseppina

Tuozzo Michela

Muccione Veronica

Buccino Pasquale







Candidato sindaco

Francesco Fernicola

Verso il sole

Bruno Christian

Fernicola Valeria Beatrice

Fresca Pasqualino

Gallucci Pasquale (Daniele)

Lordi Anna

Malpede Riccardo

Mazzillo Luigi

Pepe Pasqualino

Risi Lucia

Trimarco Carmela

Volpe Cristiana

Volpe Patrizia



Candidato sindaco

Pasquale Freda

Insieme per Buccino

Lordi Giovanni

Trimarco Antonella

Robertazzi Nadia

Verderese Maria

Bastardo Angela (Mariangela)

Iuorio Gianpiero

Zitarosa Moreno

Volpe Antonio

Ferrara Anna (Anna Franca)

Grippo Gregorio (Vito)

Carbone Massimo

Murano Maria

Candidata sindaco

Maria Trimarco

La Rosa

Annunziata Antonio

Del Corvo Annamaria

Del Monte Manfredi

Elia Nunzio

Farao Francesco

Gallucci Vincenzo

Muccione Mimmo

Murano Domenico

Parisi Nicola

Pucciariello Chiara

Trimarco Giuseppina

Verderese Angelo