ACCUSE AL PRESIDENTE DELLA GELBISON PUGLISI ARRIVA LA SOLIDARIETÀ DI FRATELLI D’ITALIA

Fratelli d’Italia si schiera al fianco al presidente della gelbison Puglisi nella querelle che lo vede coinvolto con l’amministrazione comunale della sua Città e la regione Campania. In basso il testo del comunicato

“Il coordinamento di “Fratelli d’Italia Cilento” sottolinea la sua vicinanza al presidente della Gelbison Maurizio Puglisi per gli attacchi ricevuti, nei giorni scorsi, da parte di alcune autorità Istituzionali. Siamo convinti che il progetto sostenuto dal Presidente Puglisi, “Città territorio”, sia da condividere e sostenere con tutte le forze per dare respiro e crescita al nostro Cilento.

Nelle parole del presidente Puglisi si denota la solitudine in cui è costretto a operare e questo non è ammissibile per un uomo che, con enormi sacrifici, soprattutto economici, è riuscito a portare la squadra “vallese” nel panorama sportivo nazionale e internazionale.

Le Autorità Istituzionali del territorio, in primis l’Amministrazione Comunale di Vallo della Lucania di concerto con la “Regione Campania” hanno il dovere di garantire una struttura sportiva, nella città vallese, per permettere l’idoneità a ospitare gare della Lega Professionistica ed evitare dispendiose trasferte da parte della società.” IL coordinatore Modesto Del Mastro

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...