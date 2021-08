L’avvocato Basile che ha già incassato l’appoggio di Cambiamo a livello regionale e provinciale è l’unica certezza in questo momento, nel centro destra. La sua è una campagna elettorale molto tattica e sta per entrare nel vivo. Basile spera nell’appoggio di tutti i partiti della coalizione e Cambiamo, sembra, che sul tavolo provinciale ha chiesto all’intera coalizione di appoggiare la candidatura di Giovanni Basile ad Agropoli nell’ambito della spartizione dei partiti comune per comune. La situazione in città si fa incnaescente. Agropoli è scivolato in un vortice pericoloso per la vergognosa gestione amministrativa dell’attuale amministrazione di sinistra e qualcosa si comincia a muovere anche nel centro destra. Si registra in proposito il comunicato qui in basso ma alcune firme sotto il comunicato sono molto inquietanti in special modo quella di due indesiderati della politica locale Mario Capo e Consolato Caccamo elementi, bocciati ad ogni camapgna elettorale in cui si sono presentati, che farebbero propendere nuovamente la bilancia a pannaggio di chi amministra adesso.

IL COMUNICATO DI RINASCITA AGROPOLI

Continuano, nonostante il caldo torrido di questi giorni, gli incontri del tavolo politico di centro-destra allargato a forze di altra estrazione, tutti fermamente e coerentemente orientati in discontinuità con l’attuale amministrazione locale.

Un obiettivo unico disegna il percorso di tutti i partecipanti al progetto e si identifica in un forte segnale di malessere per quanto lasciato in eredità alla città dalle ultime tre amministrazioni di centro-sinistra ( ALFIERI-COPPOLA ) .

Le macerie lasciate “in dono” agli agropolesi sono ben evidenti.

Dal disastro economico-finanziario ( circa 100 milioni di Euro di debito) , allo scempio-disastro dell’incredibile montagna di poseidonia ( alghe ) del LIDO AZZURO e della spiaggia della MARINA, provocate da quell’opera scellerata ( costata alla collettività 4/5 milioni di euro ) della barriera PORTO FURBO;

l’ormai incontrollato ed incontrollabile stato di insicurezza della città; il degrado dell’OSPEDALE CIVILE e della condizione sanitaria locale arricchito dalle finte aperture ( la prossima presumibilmente prevista per primavera-elezioni prossime); l’abbandono e l’incuria delle opere pubbliche costate fior di milioni di euro alla collettività ( PALAZZETTI DELLO SPORT – CINE TEATRO – FORNACE ); lo stato pietoso delle STRADE cittadine; la assoluta mancanza di PROGRAMMAZIONE TURISTICA nei tempi utili e necessari; l’imbarbarimento di qualunque confronto e dialogo nella vita sociale e politica della comunità agropolese.

Da questa osservazione partiamo per offrire una forte e valida alternativa al sistema che ha mal governato Agropoli in questi ultimi anni.

Lavoriamo per mettere insieme le forze, le energie e le competenze migliori per risollevare questa città dal baratro raggiunto.

Unitariamente, in maniera assolutamente partecipata e democratica, certamente individueremo la figura di chi meglio potrà raffigurare la squadra, e che abbia, come requisiti essenziali ed imprescindibili, la piena e totale discontinuità con la uscente coalizione amministrativa ed i suoi rappresentanti, e sia persona di elevata sensibilità umana e specchiata moralità, nonché figlio radicato e rappresentativo della comunità agropolese.

Confidiamo in una mobilitazione della città e di tutte le sue forze migliori che non si identificano in loro e non si rassegnano a vedere la città ridotta a questo degrado.

Auspichiamo che ogni cittadino di questa terra, a prescindere dalla sua collocazione politica, possa condividere questo progetto e questo percorso di cambiamento e risanamento per ridare al paese la dignità e l’onore che merita e che, da troppo tempo, ha completamente smarrito.

Comitato promotore “RINASCITA AGROPOLI”

Bruno Mautone – Emilio Malandrino – Mario Capo

Claudio Pignataro – Consolato Caccamo