Il regolamento sul centro sociale per anziani ad Agropoli è ormai il pomo della discordia tra le due posizioni ormai contrastanti all’interno di una maggioranza di centrosinistra divisa, sgangherata, litigiosa. Una delegazione degli anziani del centro sociale si è portata al comune per cercare di far ragionare il sindaco e i tre consiglieri Salvatore Coppola, lelè Di Nardo e Gianluigi Verrone i quali hanno presentato un regolamento inviso agli anziani e al Pd. L’assessore Vanna D’Arienzo parla apertamente di regolamento capestro fatto ad arte per fare politica, per mettere le mani sul centro sociale per accaparrarsi i voti. Il Pd in questo sembra compatto. I tre laportiani sostengono invece che deve essere l’amministrazione a dettare le regole.

Per Vanna D’Arienzo si tratta di un tentavo di lottizzare anche il tempo libero degli anziani. Uno scontro che come al solito evidenzia le disastrose scelte di un sindaco incapace, accentratore, presuntuoso il quale fa la voce grossa solo perchè in città non ci sono avversari, non c’è un’alternativa del centrodestra capace di scalzarlo. E l’altra sera in consiglio ha ritirato il regolamento indicato dai laportiani ma ha ritirato anche gli altri bloccando l’attività di buona parte dell’amministrazione, ora sarebbe intenzionato a portarlo nuovamente nel prossimo consiglio creando il panico nel centro sociale. Il tutto ha acuito lo scontro tra il pd e gli uomini di Massimo La Porta, di fatto l’amministrazione è spaccata in mille riveli. Nelle prossime ora ci sarà la riunione dei capigruppo alla quale parteciperanno anche i consiglieri di minoranza. Lo scontro si annuncia totale.