Dieci consiglieri comunali hanno apposto la firma davanti al notaio La Greca e hanno sfiduciato il sindaco. Arriva ora il commissario prefettizio. L’iniziativa intrapresa da Franco Alfieri il quale da giorni ormai aveva ufficialmente scaricato Adamo Coppola in contraddizione ad una parte del partito. Lo scontro sul simbolo si è era consumato a Salerno nella segreteria provinciale davanti al figlio di De Luca l’onorevole Piero. Nelle ultime ore Adamo Coppola, una volta perso il simbolo, ha chiamato le altre forze politiche anche di destra e ha intavolato un discorso con loro, nessun accordo ufficiale.

LE DIECI FIRME

Mario Pesca, Gisella Botticchio, Giuseppe Di Filippo Agostino Abate, Pierino Marciano, Gennaro Russo, Franco Di Biasi, Franco Crispino, Massimo La Porta, Bruno Bufano. La firma contestuale davanti al notaio decreta lo scioglimento.

I DUBBI

I dubbi sulle firme riguardano soprattutto quella di Massimo la Porta e il suo collega Bufano. La Porta aveva più volte sostenuto di non voler firmare per non risolvere i problemi della maggioranza o quanto meno nella diatriba nelle forze politica in lite.

IL MOTIVO D’IMPETO

Le voci sulla sfiducia sono tante, motivate dal gruppo Alfieri perchè hanno scaricato il sindaco, gli hanno tolto il simbolo ma ce ne uno che ha facilitato probabilmente la buona riuscita del blitz di Franco Alfieri e riguarda le voci inquietanti relative ad una probabile nomina di Mario Capo ad assessore al bilancio esponente pluri bocciato dal popolo (eletto solo una volta su 10 candidature) e uno dei distruttori del centro destra agropolese. Proprio questa indicazione di Adamo Coppola avrebbe fatto scattare la molla della crisi. A Coppola gli si poteva perdonare di tutto, secondo gli esponenti politici, tranne quella di riabilitare Mario Capo inviso all’elettorato agropolese, lo ha sempre respinto e lo dimostrano i numeri. Un errore quello di Coppola, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

QUESTIONE MUTALIPASSI GENNARO RUSSO

Dall’entourage di Massimo La Porta trapela una notizia confermata da Coppola secondo la quale è pronto un incartamento sui rapporti tra Mutalipassi e l’ex consigliere Gennaro Russo da inviare alle sedi opportune. Su questo naturalmente vi riferiremo appena saremo in possesso dei documenti.

FRANCO ALFIERI

L’operazione sfiducia dimostra la grandezza politica di Frano Alfieri il quale ha tessuto la tela della sfiducia a step, prima eliminando Coppola dalla candidatura, poi non facendogli prendere il simbolo e poi non facendolo amministrare gli ultimi due mesi, rimanendo l’unico sindaco illibato senza mai essere sfiduciato prima del previsto. Troppo scaltro e deciso Alfieri, se li è giocati tutti. Rimane il leader indiscusso anche se adesso deve sudare le proverbiali sette camice per portare Mutalipassi a sindaco. Viste le premesse, visto il quadro e visto il sentimento popolare, questa volta a rischiare grosso è proprio Franco Alfieri.

ADAMO COPPOLA

Nella settimana Santa Adamo Coppola viene immolato sulla croce e non poteva essere altrimenti tenendo presente il giovedì santo quando giuda compie il suo mandato. Hanno scelto la settimana di passione e in questo hanno mostrato coerenza. Lo hanno crocefisso alla vigilia di Pasqua, ai traditori(non tutti e dieci i firmatari) l’etichetta di giuda gli calza a pennello. Ma come 2000 anni fa è una figura, quella di giuda, presente sempre, nel caso di Coppola non si trova solo in consiglio comunale ma tra i tanti che ha fatto guadagnare soldi, ha dato incarichi e messo il piatto a tavola, c’è chi non gli ha fatto nemmeno una telefonata. Attenzione però, dopo la crocifissione c’è anche la resurrezione. Non sappiamo se Adamo Coppola risorge o meno, ma se risorge si conteranno i morti. Questo è certo. Sergio Vessicchio