Al peggio non c’ mai fine, l’incoerenza di gente come Scanzi, figlioccio di Travaglio e componente di quella nidiata di fangaioli che lavorano per il Fatto quotidiano diretto proprio dal pluripregiucato Marco Travaglio e che ogni giorno infanga con bugie e fake news centinaia di persone che non la pensano come loro o che hanno deciso di prendere di mira, tocca vette elevatissime . Questa gente sono i sostenitori dei grillini capeggiati da un assassino riconosciuto dalla legge tal Beppe Grillo, padre di un presunto stupratore. Scanzi sale al castello di Agropoli nell’ambito di una rassegna molto importante, organizzata dall’amministrazione comunale di Agropoli guidata da un sindaco, Adamo Coppola, indagato per voto di scambio politico mafioso braccio destro per 10 anni e poi successore di Franco Alfieri l’uomo al quale De Luca fece una battuta in una riuniore per referendaria che il Fatto Quotidiano e sia Travaglio che questo Scanzi in prima persona fecero diventare il simbolo del clientelismo agropolese ribaltando il senso della battutta del presidente della regione.

Sia Alfieri sia Coppola sono solo indagati e fino al terzo grado di giudizio sono persone serie i grillini falliti e nulla facenti di Capaccio Paestum, Scanzi, Travaglio e tutta la “fravaglia” fangaiola, manettara se ne facciano una ragione. La metafora ora calza a pennello, Scanzi andrebbe preso metaforicamente a fritture di pesci in faccia visto che ora si accomoda alla tavola di Adamo Coppola che finanzia la manifestazione inventata da colui che Scanzi e il direttore chiamano l’uomo delle fritture. A nostro avviso a sentire questo presuntuoso e arrogante re delle bugie non ci dovrebbe andare nessuno al castello l’11 settembre prossimo. Andrebbe ignorato e lasciato nel suo illusionismo di basso profilo. Un uomo inutile per la società civile, per il dibattito politico e culturale ma trasformato in utile idiota dalla tv spazzatura di Lilli Gruber e Bianca Berlinguer ( senza quel cognome laverebbe le scale degli androni romani) le queli lo utilizzano come fionda contro i loro avversari politici. Questo è Scanzi un utile idiota alla mercè delle telepredicatrici anti liberali. E con tanti idioti che lo segueno sui social la casa madre delle stupidaggini. Sergio Vessicchio