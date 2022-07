Il ricorso è stato presentato da qualche giorno e il tar ( tribunale amministrativo regionale) ha già provveduto a fissare l’udienza per entrare nel merito. La relazione della commissione elettorale sarà determinante e già si è espressa molto negativamente sulla regolarità del voto ad Agropoli dove sono emerse, scrivono testualmente: ” evidenti incongruenze”. Raffaele Pesce e gli avvocati Elio Cuoco e Antonello Scuderi hanno fatto un lavoro molto deciso e determinato nel dimostrare come il voto del 12 giugno sia irregolare e privo della giusta dimensione. Il precedente di Latina è indicativo, il di latina Tar ha accolto il ricorso del centrodestra, annullando le operazioni elettorali di 22 delle 116 sezioni nelle quali si dovrà tornare a votare. Ma il tribunale amministrativo, ovviamente, ha anche annullato il verbale di proclamazione degli eletti, e come diretta conseguenza decadono, dunque, sia il sindaco e la sua giunta che i consiglieri comunali, in attesa delle elezioni-bis nelle sezioni «incriminate». Qui, spiega il Tar, sono infatti emerse «gravi violazioni nelle operazioni di voto e di scrutinio», con pasticci di ogni genere, comprese vistose correzioni «e abrasioni» nei verbali di seggio.

Si va, chiariscono i giudici amministrativi, dalla mancata «corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate» alle discrepanze «tra elettori votanti e numero di voti espressi», da sezioni in cui il numero delle schede autenticate è maggiore del numero degli elettori ad altre nelle quali, per le omissioni presenti nei verbali, «non è stato possibile effettuare un esatto conteggio». Tutto sbagliato, tutto da rifare: e anche se le irregolarità riguardano solo il 19 per cento delle sezioni, consiglieri e sindaco devono lasciare il comune a un commissario fino al ritorno parziale alle urne. In questi giorni ad Agropoli si è sentito vociferare proprio quello che i giudici del Tar di Latina contestano a Latina e proprio per questo è giusto che in una conferenza stampa, già annunciata, anche ad Agropoli venga chiarito cosa si contesta. Il gruppo Liberi e forti guidato da Raffaele Pesce ha diramato questo comunicato: “

*Ricorso elezioni ad Agropoli: il 26 ottobre l’udienza al TAR*

È stata fissata per il 26 ottobre 2022, dal Tribunale Amministrativo della Campania – sezione di Salerno, l’udienza di discussione del ricorso sulle elezioni amministrative di Agropoli, presentato dai legali del Movimento Civico Liberi e Forti del candidato a sindaco Raffaele Pesce. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data della conferenza stampa congiunta dei consiglieri di minoranza del Comune di Agropoli e degli avvocati che hanno presentato il ricorso. L’azione giudiziaria si è resa necessaria a causa delle “gravi incongruenze” nei verbali riscontrate dalla Commissione elettorale – Ufficio centrale nel corso dei suoi undici giorni di lavoro.”

La città di Agropoli vuole sapere se il voto è stato regolare o i brogli sono reali e palesi come tantissimi cittadini denunciano per non aver trovato il loro voto sui candidati votati. Urge la conferenza stampa perchè la gente vuole sapere cosa può succedere il 26 ottobre giorno della discussione. Se sarà annullata anche ad Agropoli la proclamazione del sindaco e del consiglio comunale. In pratica quali saranno gli scenari possibili. Sergio Vessicchio