Troppi brogli, troppi numeri che non si trovano, troppi elementi saltati fuori continuamente che inducono a più riflessioni soprattutto quella che non si è trattato di un caso ma tutto pilotato scientificamente. I legali più vanno avanti nel prendere visione dei verbali licenziati dalla commissione elettorale e più si rendono conto che si tratta di un voto palesemente falsato. Per il momento non tanto sul sindaco ma su alcuni consiglieri. Nelle ultime ore nella lettura dei verbali sono state riscontrate situazioni anomale sul consigliere comunale ritenuto il politico delinquente della città di Agropoli e su questo i consiglieri Raffaele Pesce e Massimo La Porta, con i legali, stanno riscontrando seri brogli i quali saranno portati all’attenzione dei giudicanti ma anche all’attenzione della procura della repubblica.

Il rapporto presidente di seggio(non tutti), scrutatori( non tutti) e segretari(non tutti) e i consiglieri del sistema di potere è evidente. Non a caso i favori dalle urne sono tutti a vantaggio di personaggi protagonisti di questo sistema di potere o già consiglieri uscenti o uomini di potere delle municipalizzate. Ormai non c’è nessun dubbio è talmente evidente il magheggio che nessuno mette in discussione l’imbroglio. Il tempo darà la giusta dimensione del delinquenziale atto di sfida alla magistratura, alla democrazia e alla città di Agropoli da parte dell’attuale sistema di potere ormai in vigore da quasi un ventennio. In questo modo si procede nei comuni del napoletano e del casertano poi sciolti per infiltrazioni della camorra o per evidenti brogli elettorali. E in queste ore il caso latina fa discutere. Il sindaco eletto(leggi qua) è stato mandato a casa dalla magistratura per dei brogli elettorali simili a quelli di Agropoli ma con minore entità, ad Agropoli li hanno fatti con più consistenza e con più evidenza. Se le opposizioni riescono a provare i brogli anche Agropoli come a Latina si potrebbe rischiare un nuovo ricorso alle urna e questa volta il sistema già barcollante rischierà il tracollo. I termini del ricorso scadono il 24 luglio, gli avvocati sperano di poterli depositare entro il 20 luglio. Sergio Vessicchio