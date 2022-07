In questi giorni faccia Gialla e l’assessore scadente Di Filippo hanno postato sui social, loro non usano conferenze stampa ne tanto meno sanno cosa significa comunicazione, una foto con la rupe illuminata. Da circa un anno l’ex sindaco aveva chiesto di ripristinare l’illuminazione del porto chiedendo all’Agropoli Cilento servizi di preparare le aree per predisporre i fari e di mettere in condizione la Dervit di poter installare i fari. Pur di disattendere qualsiasi indicazione di Adamo Coppola per metterlo in condizione di sbagliare perchè gli facevano una guerra esagerata sfociata poi nella non candidatura quei lavori non sono stati fatti. Come per magia appena insediato il nuovo sindaco, indicato proprio dall’Agropoli Cilento servizi, hanno ripulito e hanno permesso alla Dervit di mettere i fari.

Questa si chiama porcheria. Il sistema agisce in questo modo. Faccia gialla Mutalipassi proprio non sapeva niente di questa schifezza? Quando Mutalipassi con la solita faccia gialla tramava alle spalle di Adamo Coppola per fare il sindaco l’azione nefasta e distruttiva di Agropoli Cilento servizi era coadiuvata dallo stesso faccia gialla Mutalipassi. Perché i vertici di Agropoli Cilento servizi hanno spinto per la candidatura di Mutalipassi? Perchè faccia gialla è supino alle loro scelte. Faccia gialla stia molto attento queste sono informazioni molto delicate se la magistratura si mettesse ad indagare. Agropoli Cilento servizi è il covo del malaffare, è l’elemento di sfascio della città, è la vergogna cittadina, va sciolta. Fra l’altro molti lavoratori lamentano stipendi bassi e trattamenti economici discutibili. Li dentro si fa politica, si fanno inciuci e il comune per mantenere questa struttura caccia due milioni all’anno. Il bilancio comunale viene duramente messo alla prova in questo modo. Le opposizioni guardino bene a questa vicenda e devono stare attenti nello storno di soldi. Perchè molti degli introiti vengono immessi proprio nell’Agropoli Cilento servizi la quale non può andare sotto per definizione. In primo luogo va cambiato lo statuto e poi va eliminata questa vergogna chiamata Agropoli Cilento servizi. Torneremo su questo. Sergio Vessicchio