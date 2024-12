AGROPOLI, COMMERCIO IN CRISI MALADRINO(FI) PROPONE LA RIAPERTURA DEL CENTRO

Da allora si sono susseguite ben tre Amministrazioni a guida centro-sinistra ( due a guida Alfieri ed una a guida Coppola, ed una quarta è in corso, ma nessuno, dico nessuno, dei tanti amministratori, Sindaci, Assessori e politici influenti ha voluto mai affrontare il problema di una rivisitazione e di una modifica di quello “scempio” , assolutamente improduttivo e deleterio negli anni, a favore delle attività commerciali agropolesi.

Il mio è stato, in tutti questi anni, un grido unico, isolato, nei miei mandati da consigliere comunale e da dirigente di Partito.

Più volte ho sollecitato, richiesto, diffidato le varie Amministrazioni con interrogazioni, istanze, richieste dai banchi del consiglio Comunale, ma tutte inascoltate e prive di alcuna, minima, risposta.

Da ultimo una ripetuta e strenua battaglia, senza un pur minimo supporto di alcuno, sulla richiesta ( invano ) di non trasformare a pagamento l’ex campo Landolfi e, come nel copione dei migliori romanzi gialli, il fatidico tradimento vigliacco alle spalle, appena terminato il mio mandato da consigliere nel luglio scorso 2023, il giorno dopo ( guarda coincidenza sic…!!! ) entra in funzione quell’obbrobrio di vessazione al centro della Città.

Ovviamente tutti in silenzio…….

Certamente, se fossi stato ancora in Consiglio, non essendoci a mio avviso assolutamente i requisiti per ottenere le dovute autorizzazioni a trasformare quell’area in Parcheggio a pagamento, con tutte le mie forze ( politiche, giuridiche e tecnico-amministrative ) non lo avrei consentito e/o quantomeno lo avrei ostacolato con ogni legittimo strumento.

Gli attuali Consiglieri guardano ed osservano quanto accade con disincanto, distacco e, a volte, probabile ignoranza di ogni minimo problema della Città, come se vivessero in tutt’altra realtà.