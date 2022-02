Ormai da tempo le voci si susseguono sulla dipendente Paola Mangone e il rapporto troppo confidenziale e stretto con i soliti noti (pro loco pezzotta) o il solito noto, il quale fa il bello e il cattivo tempo con incarichi ben pagati comunali, fondi e prende incarichi dalle strutture vicine a Franco Alfieri. Non pensiamo che Franco Alfieri si fili più di questi personaggi o del personaggio in questione ma ha grande fiducia di Paola Mangone della quale si fida ciecamente anche perchè si tratta di una donna precisa e una professionista di valore. Mai abbiamo messo in dubbio la serietà della dipendente comunale e francamente stentiamo anche a credere certe notizie che ci piovono costantemente dal municipio. E ora di dirle le cose come stanno. Sono mesi mesi e mesi che dal municipio si sussurra di una rapporto privilegiato tra Paola Mangone e il solito noto. Da tempo ogni volta facciamo una denuncia pubblica ci sentiamo dire: ” L’ha messo li Paola Mangone e si sa il perchè” aggiungendo altro tra pettegolezzi, sorrisini, sghignazzamenti e via dicendo. E non sono voci di corridoio, sono voci ufficiali dette da più persone in special modo gente che ha incarichi politici e dipendenti del comune quindi colleghi di Paola Mangone. Su certe voci francamente stentiamo a credere, riteniamo Paola Mangone una persona seria, una moglie fedele e il soggettino in questione figuriamoci se possa essere all’altezza di una donna come Paola. Certo poi tutto può essere, noi questo lo escludiamo anche se le voci sono troppo insistenti. Peraltro è un ignorante incapace di fare qualsiasi cosa nella vita.

Qui casca l’asino. E quindi perchè sempre lui non avendo nessuna capacità? Gli incarichi che prende sono tutti relativi alla scia Franco Alfieri di cui Paola Mangone è la donna di fiducia. Tutto ciò che passa per l’organizzazione di Paola Mangone lui ha incarichi remunerati lautamente non ultimo l’unione dei comuni dove, sembra, abbia preso altri soldi. Ha preso, come è noto, altri 3.500 euro per curare la pagina social di Agropoli Cilento servizi il cui presidente è un uomo di Alfieri il buon Mimmo Gorga il quale interpellato sulla vicenda dice: “Lo ha voluto Adamo Coppola lo sai”. Forse coppola per non perdere le simpatie di Alfieri, aggiungiamo noi, se fosse vero. E invece anche li centra Paola Mangone. Altre voci sussurrano che Franco Alfieri gli dà delle nomine per intercessione della stessa Paola Mangone. In tanti si chiedono perché non si candida, in primis perchè non avrebbe i voti per essere eletto in secundis perchè laddove venisse eletto non potrebbe avere gli incarichi dal municipio e non potrebbe essere in quel sistema di controllo. Paola Mangone ricoprendo un incarico pubblico dovrebbe chiarire tutto questo, dovrebbe spiegare perchè si verifica tutto questo e dovrebbe specificare come mai questo asse tra lei e la pro loco e il solito noto. In questo modo l’opinione pubblica saprebbe le cose come stanno. Si tratta comunque di cose pubbliche. Qualche consigliere comunale dovrebbe valutare il tutto e interrogarlo al sindaco magari chiedendo i bilanci della Pro loco pezzotta e delle associazioni che fanno capo al solito noto. Il silenzio di Paola Mangone non fa altro che dare adito ancora a pettegolezzi e false dicerie ma è la foglia di fico dietro al quale si celano i movimenti suoi e della pro loco pezzotta, delle associazioni di riferimento e del solito noto. Troppo sospettoso silenzio da parte di Paola Mangone non aiuta a capire cosa c’è dietro questo asse tra lei e la proloco pezzotta e il solito noto. Paola Mangone ricordi che l’affaire castello babbo natale ha fruttato 400.000 euro, forse lo sa benissimo, e per il momento nessuno si è preso la briga di andare a verificare come sono stati motivati visto che sono quasi tutti in nero. Non succede che non succede ma se qualche giorno si sveglia qualcuno della procura e va a verificare la truffa della casa di babbo natale dove non c’erano le condizioni legali per procedere sarà la prima ad essere chiamata come persona informata dei fatti perchè tutti sanno che dietro gli incarichi alla pro loco pezzotta e alla associazioni di riferimento e ai soliti noti c’è lei. Se la procura va a verificare come mai sempre il solito noto prende soldi, incarichi e tutto il resto, la prima ad essere chiamata sarà lei. Ora si parla di spazi per il solito noto nell’ex tabacchificio di Capaccio e altro e nell’ l’Unione dei comuni. in vista anche delle prospettive culturali dei prossimi anni. Paola Mangone può sempre tirare la volata ad un ignorante incapace? Prima o poi il trucco verrà scoperto, sta storia non può andare per le lunghe. Se Paola Mangone continua con questo asse rischia di far degenerare tutta la vicenda e colpirà anche Franco Alfieri perchè non ha capito probabilmente che poi chi ne potrà pagare le spese sarà proprio lui, il migliore politico che c’è in circolazione. La Mangone lasci spazio alla ragione lasciando da parte l’istinto. Sergio Vessicchio