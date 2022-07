Marco Gatto non va giù a Franco Alfieri, non deve entrare in consiglio comunale e se avessero fatto assessore Di Biasi in consiglio sarebbe entrato proprio Gatto. La soluzione più comoda è proprio dare al Psi e quindi a Di Biasi la presidenza del consiglio comunale.

Il 4 Luglio primo Consiglio Comunale arriva per Di Biasi la nomina di Presidente del Consiglio come stabilito da Franco Alfieri e come poi hanno votato. Nel consiglio comunale tra i punti all’ordine del giorno, l’elezione del Presidente del Consiglio che all’unanime ha premiato l’impegno politico storico del veterano del mondo amministrativo, il Dott. Franco Di Biasi. Queste le sue prime dichiarazioni: “Voglio ringraziare l’intero Consiglio Comunale per aver espresso fiducia unanime nel farmi rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio. Sarò lieto di dimostrare quelle doti di mediazione e di dialogo che da sempre, insieme alla voglia e all’entusiasmo di lavorare per la collettività hanno contraddistinto la mia passione per la politica. Il desiderio maggiore è quello di ristabilire il completo rapporto e la vicinanza tra la vita amministrativa e gli interessi dell’intera cittadinanza. Prometto una rinnovata disponibilità con tutti gli organi di informazione, unita al massimo della trasparenza. -E da ora – conclude Di Biasi – a lavoro!”

Soddisfazione tra le fila del partito per la nomina di Franco Di Biasi in ruolo istituzionale molto importante per la persona e per il partito. I componenti del Psi è vero che hanno un pò di amarezza per il mancato ingresso nell’esecutivo cittadino e quindi di un secondo rappresentante nella vita politico-amministrativa della città ma ritengono che la presidenza del consiglio vada ben oltre una carica di assessore.