Non si può più andare avanti così: va sempre peggio. Serve urgentemente un cambio di rotta

E’ uno schifo ed una vergogna! Agropoli non merita affatto questa amministrazione comunale. I problemi sono, ancora, tanti, e non sono stati risolti. Tra le prime difficoltà risalta all’occhio quella del traffico. A parte il fatto che non si sa dove poter parcheggiare le vetture, perchè i posti sono tutti occupati da bancarelle varie e tavolini dei bar, la viabilità risulta congestionata a causa dei frequenti lavori in corso. Oltretutto, monopattini e biciclette sfrecciano a gran velocità e chi deve scaricare i camion lo fa a tutte le ore, bloccando tutto. Purtroppo, i vigili sono pochi, pagati male e demotivati: addirittura, una domenica una ausiliare del traffico è rimasta sotto il sole dalle 14 alle 20, senza nessuna protezione. E’ scandaloso che, chi deve utilizzare l’automobile per svolgere commissioni in zone periferiche, debba incontrare tutte queste difficoltà! E non è tutto: ad Agropoli si muore per strada perché l’ospedale, che era stato aperto dopo quaranta anni e funzionava a pieno regime, ora è stato trasformato in un polo oncologico ed il pronto soccorso è stato chiuso! Tutto questo dopo soli quattro anni. Anche il pronto soccorso della Clinica Malzoni è stato chiuso ed ora l’unico punto di riferimento è l’ospedale di Vallo Della Lucania, nel quale però è una scommessa arrivarci, perché ci vogliono almeno quaranta o cinquanta minuti di strada. Il problema dei rifiuti, poi, è in continua evoluzione, perchè, nonostante la raccolta differenziata, gli animali randagi rompono i fragili sacchetti e tutto il contenuto viene sparso per la strada. Spazzatura se ne trova anche sulle spiagge, dove anche le alghe sono una difficoltà molto spinosa. E l’urbanizzazione selvaggia non ha risparmiato gli angoli più caratteristici del paese. Il sindaco Coppola dovrebbe avere il coraggio e l’umiltà di dimettersi, perché è un emerito incapace nel gestire il centro abitato agropolese. Perfino strade come via Filippo Patella e Corso Garibaldi sono un obbrobrio. E dal mare proviene un odore talmente nauseante che non so come i turisti possano farsi il bagno. La spiaggia della “marina” è piena di terra invece che di sabbia e la scogliera è diventata il bagno pubblico degli animali ed il ritrovo di coppiette di dubbia provenienza. Dove ci sono le rotonde, poi, vi è di tutto: dai cocci di bottiglia alle siringhe dei drogati. E’ ora di cambiare amministrazione, perchè Agropoli sta peggiorando sempre di più. E non viene visitata neanche da turisti di un certo livello, perchè è invasa dalla bassa classe. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la chiusura del porto per problemi di sicurezza. Guido Honorati Broggi