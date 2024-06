AGROPOLI ESULTA BENEDETTA SCUDERI E’ EUROPARLAMENTARE

Benedetta Scuderi giovanissima è la prima europarlamentare agropolese della storia.Benedetta ha 33 anni figlia del noto avvocato Antonello Scuderi e della professoressa Aurora Foligno.

Portavoce dei giovani dei Verdi Europei e co-fondatrice dei Giovani Verdi Italiani, si è fatta dunque notare a tutti i livelli in special modo nei tolk di politica in televisione nelle tv nazionali. Ma il suo è un curriculum vitae di tutto rispetto: laurea con lode in Giurisprudenza e due master , uno su «Sostenibilità ed energie» conseguito alla Bocconi di Milano e l’altro in «Politiche pubbliche» all’ University College of London.

Oltre a una abilitazione per la pratica forense, è anche consulente per i servizi di sostenibilità aziendale e coinvolgimento delle comunità locali.

Sui suoi profili social – particolarmente attivi quelli di X e Instagram – di sé dice: «Coloro la vita di Verde mentre lotto per una società ecologista, femminista e inclusiva». Spesso ospitata in tv in programmi vicini al governo, Scuderi è diventata nota anche per le risposte sagaci e brillanti a uomini più grandi di lei: dal sottosegretario Vittorio Sgarbi al direttore Pietro Senaldi. Ha lanciato, con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, una campagna social per far conoscere le migliori pratiche verdi a livello europeo. Nelle scorse elezioni europee è riuscita a rendere oltre 18.000 preferenze nella circoscrizione Nord-Ovest. Sorridente, gioviale, disponibile, intelligente è una giovane che si è sempre distinta per la sua serietà prima didattica poi professionale. E’ la terza deputata agropolese dopo la senatrice Pia Vano, la deputata Sabrina Capozzolo, tutte di sinistra e tutte donne fra l’altro tutte giovani al momento della loro elezione. Un motivo di vanto per la città di Agropoli. All’onorevole Benedetta Scuderi auguriamo buon lavoro. Sergio Vessicchio