Il ruolo delle donne in politica, ma non solo, diventa quasi sempre determinante per la vita di una persona con ruoli di responsabilità pubblica, sociale e appunto politica. Ad Agropoli il passaggio di testimone è avvenuto con disinvolta faccia tosta da parte della moglie di faccia gialla la signora Avenia a lady Di Matteo la compagna dell’ex sindaco Coppola. Il tradimento di Mutalipassi verso Coppola è avvenuto proprio attraverso l’atteggiamento della moglie (nota traffichina) la quale, quando lei e il marito hanno messo in atto il piano 1 per arrivare al sindacato hanno subito declinato ogni invito a cena, ogni aperitivo e tutti i caffè con la coppia Coppola- Di Matteo, ignara del fatto che si stava consumando lo strappo sotto traccia portato avanti dalla triade di potere all’interno del sistema Modestino Rosiello-Giuseppe Capozzolo e Mimmetto Gorga .

La moglie di Mutalipassi ha avuto un ruolo determinante perchè ha tramato alle spalle di Coppola insieme con la triade perchè, in fondo, le fila le ha tessute proprio lei. Per questo motivo, ad un certo punto, ha dovuto abbandonare l’ amicizia con Lady Di Matteo perchè la compagna di Adamo era indicata dal grande capo, Franco Alfieri, come la donna di potere che ha messo in cattiva luce Coppola con la sua presenza al comune e poi perchè Angela Di Matteo è troppo scaltra per non capire i giochi. Lady Di Matteo è stata la vittima, il capro espiatorio della guerra a Coppola e l’elemento sul quale hanno puntato le loro fiches i nemici dell’ex sindaco. Lo chiamano fuoco amico ma era già fuoco nemico. Su lady Di Matteo si è concentrato tutto il fango possibile e immaginabile utilizzandola per far fuori il compagno il quale non era più gradito a Franco Alfieri per la sua gestione politica e con troppa personalità secondo gli uomini del sistema che aveva messo in riga all’interno del comune. Angela Di Matteo è stata l’anello debole della ricandidatura di Coppola e li il sistema ha colpito sguinzagliando le donne capeggiate da Rosa Gallo la regina delle pettegole la quale era collegata con Alfieri con un filo diretto continuo e dispensava fatti e circostanze per mettere in cattiva luce Coppola ed era la capobanda di un gruppo di donne all’interno del sistema capaci di stendere a tappeto chiunque. In questa banda però non c’era, stranamente, Paola Mangone, la quale solitamente non entra in pettegolezzi anche se le sue colpe sono altre come abbiamo sempre detto. Un sistema di pettegolezzi che aveva portato già alla decapitazione di Elvira Serra attraverso una serie di messaggi e messaggini i quali coinvolgevano addirittura Gisella Botticchio utilizzata a modo loro e chi pensa che ad eliminare l’ex vice sindaco sia stato il rapporto travagliato con la Lampasona si sbaglia. Il sistema aveva individuato Serra per abbatterla perchè doveva entrare in giunta Vanna D’Arienzo compagnia di Modestino Rosiello segretario del pd e mente grigia del sistema. In questa fase la moglie di Mutalipassi è in un momento di pausa, non vuole lasciare tracce ben sapendo di essere nell’occhio del ciclone ma vedrete ben presto tornerà, statene certi. Angela Di Matteo rimane la vittima del sistema, chi pensa che la vittima sia stata Adamo Coppola con il cui sacrificio il sistema si è sbarazzato di lui, si sbaglia . Lady Di Matteo è una vittima perchè passa per quella che non ha fatto candidare Adamo Coppola con la sua presenza e invece i fatti sono ben altri, Alfieri lo aveva deciso da tempo e i pettegolezzi hanno rafforzato la posizione del sindaco di Capaccio Paestum. Una cosa è certa il comune di Agropoli è una baraonda , è un covo di pettegole e una fonte di spartizioni. La città è allo sbando ma loro cosa se ne fottono, hanno okkupato posti e potere mentre in paese si batte la fiacca in attesa che la nuova first lady finisca l’isolamento e si ributti nella mischia e manca poco, il marito faccia gialla barcolla e vedrete come prima o poi si rilancia lei e di certo ritroverà Angela Di Matteo decisa a non rimanere la vittima del sistema. Una vittoria però lady Di Matteo l’ha ottenuta, agli occhi dell’opinione pubblica appare una donna di costruzione, di rilancio e di mediazione. La moglie di Mutalipassi viene indicata da tutti come una traffichina. Per il momento questa, per lady Di Matteo, è tutt’altro che una vittoria di Pirro, è una vittoria di sostanza e può guardare la sua rivale dall’alto verso il basso. Sergio Vessicchio