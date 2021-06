Vogliono il cadavere politico di Franco Alfieri. Vogliono la sua morte politica e vogliono che non metta più piede nella politica di Agropoli. E lo vogliono cadavere politico in piazza della Repubblica, una sorta di piazzale Loreto dove fu portato il corpo di Benito Mussolini dopo essere stato giustiziato. Massimo La Porta, Nino Cianciola, Michele Pizza su tutti, i portavoce di questa cordata anti Alfieri a dire il vero non molto numerosa ma alla quale sta per entrare a far parte anche il sindaco Adamo Coppola. La cena di ieri va in questa riflessione anche se il fratello del sindaco Antonio Coppola si è affrettato a smentire sostenendo di aver organizzato la cena al “Moderato” per far incontrare Cianciola e Adamo Coppola dopo lo strappo di un anno e mezzo fa e arrivare ad un chiarimento sul piano personale. Ma è ben noto che la mira di Pizza, Cianciola e La Porta è Franco Alfieri e trascinare Adamo Coppola su questo fronte sarebbe molto efficace in special modo per togliere al sindaco di Capaccio Paestum l’appoggio nella corsa alla presidenza della provincia.

Dal quartiere generale di Alfieri tutto tace. Si sta aspettando l’operato politico di Adamo Coppola per agire. Questa mattina nel partito c’è chi paventava la notizia della sfiducia costruttiva e votare a ottobre, ci sono i termini, ma lo stesso Alfieri ha frenato mentre in città arriverà la settimana prossima il figlio di De Luca per mettere ordine in un pd sgangherato, fatto a pezzi e ai minimi storici di gradimento. Una lite continua mentre la città è al collasso, la stagione turistica non decolla e gli operatori turistici come i commercianti sono con l’acqua alla gola. Bisogna ora vedere se si ricucirà lo strappo tra Alfieri e Coppola che marginalmente non sembra esserci ma che di fatto c’è perché le voci di una mancata candidatura di Coppola non va giù al sindaco e trova altre sponde per cercare una collocazione. Il deputato Piero De Luca farà da pompiere in un partito dove le fiamme della divisone crescono sempre di più e nel quale il crollo di Agropoli in tutti i termini viene visto come un auto fallimento. Sergio Vessicchio