AGROPOLI, IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA NO ALLA PROPOSTA DI PESCE SULLA SANITA’/IL COMUNICATO DEL CONSIGLIERE

RAFFAELE PESCE IN CONSIGLIO COMUNALE SI VEDE RESPINGERE ANCORA LA RICHIESTA SULL’ATTO AZIENDALE: ” NON MI ARRESNTO” IN BASSO IL COMUNICATO

L’ennesimo voto contrario alla nostra mozione sull’atto aziendale asl (da proposta a protesta dato il voto della Giunta regionale senza variazioni), non ci distoglie dall’occuparci ancora del problema sanità in generale ed urgenza sanitaria in particolare sul territorio agropolese e cilentano.

Non ci demoralizzano né la chiusura dell’interlocutore, che ci taccia, senza alcuna argomentazione valida, ma contraddicendosi, di “strumentalità e demagogia”, né la tutela della sola appartenenza politico partitica, c.d. “Filiera”, ma non del territorio.

La Sanità è materia troppo seria per certe bassezze, e non ne ho fatto mai una bandiera populistica.