Alla fine l’orgoglio dell’uomo e la dignità hanno prevalso sulla subalternità. Il sindaco di Agropoli lascia definitivamente Franco Alfieri il quale, a differenza di 5 anni fa, lo ha scaricato e non lo ha voluto candidare. Nessuna sorpresa perchè Franco Alfieri sono almeno 2 anni che ha annunciato la non candidatura di Adamo Coppola. Forse l’unica sorpresa potrebbe essere proprio il nuovo candidato Mutalipassi, una novità se si considera che fino a dicembre scorso era il fiore all’occhiello dello schieramento di Massimo La Porta di cui era anche il candidato sindaco. Sembra strano ma nell’ultimo anno tutto è girato intorno alla volubilità di Mutalipassi capace di tessere la tela per arrivare ad una candidatura a sindaco molto importante. E in questa tela sono rimasti stritolati prima La Porta e poi Adamo Coppola ma alla fine, ironia della sorte, potrebbe essere proprio lui quello che rimarrà stritolato definitivamente perchè l’arma del ballottaggio gli potrebbe essere fatale. Adamo Coppola decide di non seguire più Alfieri e si candida da solo, senza l’appoggio del leader piddino.

Il secondo turno elettorale potrebbe essere la siringa letale per le sue, pur legittime, ambizioni di potere. Non a caso Alfieri sta pensando ad un ribaltone all’ultimo momento cambiando il candidato sindaco(leggi qua) tanto è vero non c’è nessun comunicato ancora anche perchè l’aggregazione sembra non avere quella quantità di liste che chiede Alfieri. Il leader del Pd sa bene che al ballottaggio Mutalipassi è fottuto e cerca una improba vittoria “a prima botta” ma la frammentazione è il duro ostacolo di cui Alfieri si spaventa, fra l’altro Mutalipassi non ha i numeri per vincere al primo turno ma rischia anche di non andare al ballottaggio con i cannoni in campo. Di fatto Alfieri non controlla più la città di Agropoli ma ha una schiera di fedelissimi molto rimaneggiate rispetto al passato tra i quali non ci sono più Coppola e coppoliani. Non c’è più Serra, non c’è più La Porta. Con le primarie Alfieri avrebbe dimostrato di essere ancora egemone controllando un elettorato molto vasto, fallite le primarie, Coppola gli era stato fedele anche in quella circostanza accettandole, Alfieri rischia molto come leader e la sconfitta elettorale potrebbe essere dietro l’angolo. Per questo motivo il Pd provinciale tiene in caldo Adamo Coppola al quale vorrebbe dare il simbolo. Le pressioni per non dare il simbolo all’attuale primo cittadino sono tantissime perchè poi non lo potrebbe dare a Mutalipassi se non con una forzatura. Chi pensa che il divorzio tra Adamo Coppola e Alfieri abbia nociuto all’attuale sindaco, pensa male. Alfieri è completamente svuotato di quella classe dirigente che lo ha accompagnato nei 10 anni di ottima amministrazione. Coppola, La Porta, Benevento, Luca Errico e tanti altri nomi ormai lontani dalle sue posizioni, nel municipio tranne Sica e Capozzoli e Cerminara non ha punti di riferimento e oggi sta facendo un cambio generazionale anche attraverso Agropoli Cilento servizi e i consiglieri e gli assessori del Pd i quali non hanno il consenso elettorale della prima linea alfierana detta legge in città. Alfieri è una persona di parola, ha bocciato Adamo Coppola per l’appiattimento su La Porta e per la gestione della città a detta sua fallimentare e non lo ha nascosto, ha portato avanti la linea a costo di perdere.

L’intera coalizione con Adamo Coppola candidato sindaco avrebbe avuto grandi chances di vincere al primo turno, secondo le previsioni, ma non avrebbe accontentato Franco Alfieri il quale rischia grosso dopo il divorzio. Franco Alfieri ha fatto il leader, è stato difficile e ora rischia di consegnare la città ai suoi ex pupilli La Porta o Adamo Coppola o a tutti e due con Serra. Adamo Coppola è comunque il sindaco uscente, un uomo bravo e pieno di bontà e con un seguito molto importante costruito nel corso degli anni, in città è il politico che muove più voti e in campagna elettorale porterà i suoi argomenti e la sua gente quella che sta parlando di pugnalata ad uomo che non la meritava secondo i suoi fedelissimi. La coppia scoppia dunque e con essa rischia di scoppiare una leadership durata ben 15 anni. Forse dopo tanto tempo ad Agropoli il sistema Alfieri Coppola (per tanti importante e vincente e per altri nocivo e dannoso) potrebbe lasciare il posto a nuove situazioni forse costola dello stesso sistema ma rivedute e corrette ma non sappiamo se altrettanto capaci. Vedremo. Sergio Vessicchio