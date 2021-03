Grandi movimenti nel partito democratico. La guerra intestina all’amministrazione comunale di Agropoli sta portando il partito democratico a guardarsi intorno. Se Franco Alfieri e Modestino Rosiello non temono il centro destra che fa fatica a organizzarsi e i partiti trovano dubbi se schierare i simboli che ad oggi costituirebbero un grande richiamo per l’elettorato di centro destra che non hanno punti di riferimento, hanno invece paura di Massimo La Porta il quale, come è ben noto, si sta organizzando per la sua candidatura a sindaco prima distruggendo Pd e centro sinistra e poi per posizionarsi in un civicismo schematico o di appoggio al centro sinistra ma con una sua egemonia o per guidare lui una coalizione civica in alternativa a Coppola.

Tutto questo non sfugge a Franco Alfieri che al momento, dopo l’attacco sferrato da Massimo La Porta con la richiesta, respinta, dei tre consiglieri comunali di ottenere un assessore per “scassare” le uova nel paniere al sindaco travestito da pompiere per mettere fine ai continui via vai causate nella sua maggioranza, ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e puntare ad allargare la coalizione come fece quando si candidò per la prima volta quando mise in campo una super coalizione di ben 8 simboli con tutti i partiti della sinistra in competizione. Di fatto Alfieri e il segretario Modestino Rosiello stanno prospettando un quadro provinciale in vista delle prossime amministrative. Salerno, Battipaglia ed Eboli vanno al voto in autunno e in questi tre maggiori centri della provincia la coalizione di sinistra va compatta. Ad Agropoli c’è una situazione diversa perchè La Porta non si riconosce nella coalizione e quindi pur di farlo fuori dalla coalizione presentano il cartello provinciale e lo ripropongono coerentemente ad Agropoli. Non a caso il comunicato del Pd ad Agropoli, di oggi, è chiaramentre di apertura alle altre forze della coalizione nazionale.

IL COMUNICATO DEL PD

IL PARTITO DEMOCRATICO DI AGROPOLI TRACCIA IL PERCORSO PER IL PROSSIMO FUTURO

In merito alle iniziative che hanno caratterizzato la politica locale negli ultimi giorni, appare necessario evidenziare e chiarire la posizione del nostro Partito.Il PARTITO DEMOCRATICO rivendica con orgoglio il ruolo determinante e decisivo nella vita gestionale e politica della comunità agropolese, avendo assicurato stabilità e concretezza amministrativa sin dal 2007.A poco più di un anno dalle prossime consultazioni amministrative, rilancia l’azione di governo locale con una forte PROPOSTA che veda negli obiettivi e nelle nuove esigenze, legate alla fragilità socio-economica dettata dalla pandemia, ogni sforzo utile per superare questo drammatico momento storico e, nel contempo, adottare strategie politiche di sviluppo tese a cogliere le nuove opportunità legate al RECOVERY FUND.In tale ottica si dovrà lavorare nel segno di una forte COESIONE dell’attuale maggioranza ed in prospettiva anche di una futura ampia coalizione di centro-sinistra, nel rispetto del quadro politico Regionale e Nazionale, con la guida del sindaco Adamo Coppola.A tal fine, proprio su una “piattaforma programmatica” in questo scorcio di consiliatura, può trovarsi la pre-condizione di una futura alleanza per le prossime elezioni del 2022.Il Partito Democratico respinge ogni logica, ormai superata e dannosa, di rivendicazioni tese all’occupazione di “Potere” fine a se stesso, vuoto, sterile e senza alcuna proposta. Vecchie logiche ormai obsolete, specchio di quella politica inconcludente e personalistica archiviata nel 2007.La politica è soluzione dei problemi, non trama e congiura, la politica è lealtà e non imboscata, la politica è chiarezza e non intrigo. La politica è speranza per il futuro e non qualche “manuale” ormai impolverato che qualcuno vuole riportare alla luce.Il Partito Democratico, facendo anche auto-critica, è pronto a ripartire e ad immaginare, in un contesto di politica territoriale, un futuro fatto di sviluppo e prosperità per la nostra comunità. Partito Democratico Agropoli

Il comunicato del partito è chiaro ed inequivocabile, un apertura strategica con gli alleati di governo alla regione, alla provincia e a Salerno città. L’adesione totale del segretario nazionale del Psi Maraio, salernitano, spinge anche il psi agropolese ad aderire all’iniziativa con il consigliere comunale Franco Di Biasi che negli ultimi tempi ha organizzato il partito ad Agropoli riconoscendosi nella leadership del consigliere regionale Andrea Volpe in antitesi con l’ex segretario regionale del Psi Antonello Scuderi che invece muove le fila insieme a La Porta del gruppo dei tre di cui due sono notoriamente socialisti, Lelè Di Nardo e Salvatore Coppola il primo cliente di Scuderi per alcune controversie (ci sarebbe anche l’incompatibilità ?) e il secondo è il cugino da sempre legato affettivamente ed elettoralmente con Scuderi. La spaccatura potrebbe avere anche questa genesi, ma è da verificare. Il movimento 5 stelle potrebbe non aderire, il consigliere comunale Mario Pesca da sempre fuori dalle logiche sinistroide farebbe fatica ad accettare un appoggio alla sinistra, ma bisognerà vedere la posizione del circolo locale e se esiste ancora ad Agropoli il movimento 5 stelle. Poi ci sarebbe Eu l’estrema sinistra che potrebbe aderire al cartello se si organizza. Il centro destra sta a guardare la partita solitaria della sinistra ad Agropoli. Ci sono degli incontri tra vecchi esponenti della casa delle libertà locali ma non emerge niente. sarebbe comunque un’occasione persa ancora una volta non opporre i simboli a questo sgangherato centro sinistra senza avversari, litigioso e spartitorio di cui la gente ne ha piene le tasche. Il cartello di centrodestra con i simboli dentro e un buon candidato potrebbe dare risultati clamorosi in un città di centrodestra ma ormai da tempo in mano alle sinistre con risultati negativissimi a parte la fortunata parentesi di Franco Alfieri. Sergio Vessicchio