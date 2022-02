La riunione, le chiamano consultazioni, del Pd con i presunti alleati stasera a Villa Trentova daranno il benservito ad Adamo Coppola. Questo filtra dai rumors precedenti all’incontro di questa sera che si terrà a Vila Trentova. Non si deciderà, per il momento, il candidato del centrosinistra ma i partiti e le liste in appoggio al centro sinistra diranno che non vogliono l’attuale sindaco. Un modo per scaricare il primo cittadino da parte del partito democratico e scaricare le responsabilità sugli alleati anche davanti alle pressioni di Piero De Luca l’onorevole figlio d’arte il quale, come è noto, spinge per la ricandidatura di Coppola. A meno che non arriva il colpo di teatro con e i democratici impongono l’attuale sindaco agli alleati. Sarebbe un’azione di forza di cui, per il momento, non si ha contezza.

Il Pd vuole tenere la coalizione unita, Italia Viva ha già la sua candidata e spera si converga su di lei, gli amici di Cianciola sperano nell’investitura al bravissimo medico, Il psi ribadirà il suo no a Coppola e i grillini con Mario Pesca saranno alla finestra ma non hanno la lista e il movimento appoggerà il centrosinistra con la sola candidatura indipendente di Pesca. Il Pd ha paura che se il candidato è Coppola gli alleati scappano. Cianciola si mette in proprio o non si candida. Il psi va da solo o in appoggio a Serra o a La Porta e forse avrebbe solo Pesca come indipendente, infatti Pesca non mette veti ma chiede solo confronti. L’iniziativa del pd è quella di tenere la sfilacciante coalizione insieme ma sembra incollata con il cerotto. Se stasera daranno il benservito ad Adamo Coppola si apre un’altra fase. Si deve trovare il candidato e Serra e Cianciola non faranno il passo indietro per cui comunque la sinistra si frantuma. Vedremo cosa accadrà, fra poco ore, l’impressione è che non succederà ancora niente. E la melina continua. Sergio Vessicchio