La notizia è trapelata nelle ultime ore e sta facendo ben presto il giro della politica cittadina particolarmente in fibrillazione per le ultime vicende che hanno interessato il sindaco accusato di un appiattimento totale su La Porta ormai nemico capitale di Franco Alfieri, per la vicenda relativa a Vassallo ma soprattutto per il disordine e il crollo di fiducia da parte della gente nei confronti del sindaco attuale. Sono tre argomenti questi che stanno logorando la posizione di Adamo Coppola convinto della sua ricandidatura ma soprattutto della sua rielezione. Il rapporto di prostrazione di Adamo Coppola nei confronti di La Porta è alla base del nervosismo che c’è nel Pd e per Franco Alfieri si tratta di un tradimento.

Vista in chiave amministrativa Coppola viene accusato di aver fatto lottizzare tutto il comune settore per settore a La Porta. Gli viene contestato il tentativo del babà del porto sul quale il primo cittadino non ha informato il Pd. La mancata istituzione del commissariato di polizia, le alghe ancora sulle spiagge, il disordine totale che c’è in città e la mancanza di programmazione con un accentramento del potere capace di immobilizzare la città ormai sull’orlo del baratro. In secondo il pd a livello nazionale, regionale e provinciale non intente perdonare Adamo Coppola per le frasi su Vassallo e su questo non si sa quanto Alfieri possa riuscire a difenderlo. La mancanza di una programmazione politica e l’abbandono totale del partito da parte del sindaco sono le altre motivazioni per le quali il Pd ora nutre seri dubbi sul sindaco, di fatto anche il suo partito parla di fallimento. Questi in sostanza gli argomenti che hanno fatto calare la stima per Coppola da parte del suo partito che ora pensa alle primarie. All’interno del pd agropolese c’è molta dialettica in proposito, il confronto sulle primarie è aperto e ci sarebbe una parte del partito che non li vuole. Franco Alfieri, al quale comunque spetta l’ultima parola, ancora non ha detto nulla, non si è espresso. L’impressione è che si vogliono fare le primarie per non dire direttamente no alla ricandidatura di Adamo Coppola.

Ma chi sarebbero i probabili candidati alle primarie per il sindaco nel pd ? I nomi che si fanno sono quelli del segretario cittadino Modestino Rosiello, dell’ex deputata Sabrina Capozzolo, del consigliere comunale Franco Crispino e del vice sindaco Eugenio Benevento oltre quello del sindaco attuale Adamo Coppola. Questo sta a significare che le varie anime del Pd di Agropoli alla fine non riusciranno a mettersi d’accordo se non ci sarà l’intervento di Franco Alfieri il quale però non gradisce ormai più Massimo La Porta diventato il pomo della discordia nel Pd e la rovina assoluta della città di Agropoli motivo per il quale lo stesso pd ha messo in discussione il sindaco. Sergio Vessicchio