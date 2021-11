Uscito dai radar di Alfieri, impopolare ad Agropoli, inviso al Pd regionale per via della questione legata a Vassallo Adamo Coppola che sarà tutt’altro che un outsider alle prossime elezioni amministrative di Agropoli tenta la strada dei De Luca. Piero De Luca è il figlio di Vincenzo presidente della regione e plenipotenziario del pd campano. Il ras della quercia in regione, il figlio prende ordini dal padre, è il braccio armato, come è giusto che sia nella nomenclatura partitica e di corrente.

Adamo Coppola ha chiesto e ottenuto un incontro con il figlio di De Luca al quale si è affidato per riottenere la candidatura nel centro sinistra. Sembra che il rampollo di casa De Luca abbia anche promesso all’attuale sindaco di Agropoli la candidatura anche contro il volere di Franco Alfieri. Ci si avvia, a questo punto, un braccio di ferro enorme. Chi la spunterà tra il figlio di De Luca e Franco Alfieri? Se deciderà il figlio di De Luca Adamo Coppola sarà ricandidato alla guida del pd e del centrosinsitra di Agropoli. Se il braccio di ferro lo vince Alfieri Adamo Coppola non sarà candidato alla guida del centrosinistra.

GLI SCENARI SE PASSA LA LINEA DEL FIGLIO DI DE LUCA

Nel caso in cui Adamo Coppola con l’appoggiodel fgliodi De Luca sarà candidato del centrosinistra si apre un caso perchè diventa di fatto il leader del Pd ad Agropoli. Ma chi si candida con lui? Sono tutti in fuga tranne qualche fedelissimo come Crispino e Cammarota e qualche altro. Questo è il dubbio amletico, dovrà lavorare per fare le liste perchè il centrosinistra attuale traghetterà totalmente nella coalzione di Franco Alfieri che vedrebbe almeno 5 liste contro il Pd del figlio di De Luca e Adamo Coppola.

GLI SCENARI SE PASSA LA LINEA DI FRANCO ALFIERI

Se il braccio di ferro lo vince Franco Alfieri cambia tutto. Adamo Coppola non sarà candidato alla guida del centro sinistra e a quel punto andrà con Massimo La Porta nelle civiche, Alfieri ha già pronte almeno cinque liste e almeno 4 possibili candidati sindaco. Impensabile almomento un accordo tra Coppola e Alfieri anche se la mediazione la dovrebbero fare i De Luca padre e figlio.

LA FORZA DI ADAMO COPPOLA

In ogni caso chi pensa ad un Adamo Coppola non protagonista alle prossime elezioni si sbaglia di grosso. Il sindaco attuale reciterà un ruolo decisamente molto importante nella campagna elettorale. Da quindici anni è stabilmente al comune nella stanza dei bottoni. Dieci anni assessore al bilancio e cinque da sindaco, conosce tutto e tutti e sa bene dove mettere le mani. In un modo o nell’altro ha avuto contatti con tutta la città in un modo o nell’altro. Ha formato un suo economato elettorale blindato con la forza del potere che ha saputo esercitare più di quanto si possa credere. Un’azione dorotea (potere per potere) in grado di avere una forza elettorale sconosciuta ai meno attenti. E vedrete che questo alla fine potrebbe essere determinante. Per cui chi pensa che l’impopolarità di Adamo Coppola si trasformi in sconfitta si sbaglia, ci vuole ben altro. Sergio Vessicchio