Il terremoto scatenato dai vertici di Agropoli Cilento servizi, dal Psi e da una parte del Pd sta avendo delle scosse tutt’altro che di assestamento. Il sindaco tra poche ore potrebbe cacciare dalla giunta gli assessori Mutalipassi, Lampasona e D’Arienzo i tre esponenti vicini a Franco Alfieri e potrebbe commissariare l’Agropoli Cilento servizi e nominare commissario o il generale Milillo o il comandante della polizia municipale Maurizio Cauceglia. Una mossa che decapiterebbe innanzitutto l’Agropoli Cilento servizi i cui vertici hanno macchinato per farlo saltare dal tavolo del centrosinistra. Il primo cittadino messo da parte da Franco Alfieri e da una parte del suo partito ha già convocato la giunta per chiedere ad ognuno di loro con chi stanno. Un passaggio questo, politicamente parlando, superfluo. Il rischio di una sfiducia costruttiva non esiste, il 12 maggio comincia la campagna elettorale, ci sarebbero i tempi tecnici e poi andrebbe motivata anche politicamente, non ci sono ne i numeri ne le condizioni.

Anche i tempi mancherebbero. sarebbe un atto forte quello della cacciata degli assessori vicini a coloro che lo hanno tradito. Certo Mutalipassi non sappiamo con quale faccia si presenta in giunta , lo abbiamo giustificato con La Porta ma questa volta il suo tradimento bibblico è di ferma condanna sotto l’aspetto etico, dovrebbe dimettersi senza mettersi in condizione di essere cacciato. Diversa la posizione delle due donne assessori, pagano per le scelte di altri ma politicamente il loro defenestramento sarebbe un atto dovuto da parte del sindaco. La maggioranza non c’è più si è sfaldata, si è sciolta, si è consumata. E’ finito tutto a tarallucci e vino. Questa è la fase più difficile della carriera politica di Adamo Coppola. Se fa l’azione di forza, manda via i tre assessori e commissaria l’Agropoli Cilento Servizi rimane in vita, si candida e si gioca la sua partita con molte chance anche di poterla spuntare al ballottaggio. In questo modo metterebbe all’angolo tutti i suoi detrattori e chi lo ha fatto fuori. Se tentenna è politicamente finito, non c’è nessuna possibilità di rilanciarsi. Se perde un solo giorno di tempo deve dare addio alla sua attività politica,. Se procede spedito e decapita il sistema di cui è ostaggio vede la luce in fondo al tunnel. Sergio Vessicchio