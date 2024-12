AGROPOLI, IL SINDACO MUTALIPASSI ELETTO PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI AL POSTO DI ALFIERI

Roberto Mutalipassi è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. La seduta si è tenuta questa sera presso il palazzo baronale De Conciliis di Torchiara. Va a sostituire Franco Alfieri, attualmente agli arresti domiciliari ma comunque giunto a fine mandato. In basso le dichiarazioni di Robero Mutalipassi sindaco di Agropoli.

“Il primo pensiero va all’amico Franco Alfieri, che per anni è stato presidente dell’Ente Unionale, che è una sua creatura, e tutti riconosciamo la forza e la determinazione che ha avuto per farlo crescere. Il mio proposito, quale nuovo presidente, è quello di continuare a lavorare nel solco da lui tracciato. Ringrazio i colleghi sindaci e i consiglieri per la convergenza verso il mio nome, per me è un onore aver ricevuto la loro fiducia.