Guardate come si presenta la spiaggia della Marina oggi

Il litorale di Agropoli si trova in pessime condizioni perchè per 10 anni, durante tutto il sindacato di Alfieri, Massimo la Porta, attuale presidente del consiglio comunale, ha distrutto tutto il demanio marittimo. Ha distrutto il porto con atti politici che stanno dando solo carenze alla struttura portuale, ha fatto la guerra alla capitaneria di porto che gestiva molto meglio tutta l’area portuale e tutti i servizi di competenza. Ha fatto deperire la barriera frangi flutti su litorale di San Marco. Quella barriera, ora sottomarina, doveva servire al ripascimento naturale e invece oltre a non averla curata l’ha abbandonata e l’erosione marina è diventata nuovamente di grande emergenza. Al lido azzurro l’intervento era giusto ma lui, complici anche gli inesperti funzionari del comune, ne ha fatto uno storpio. La barriera al lido azzurro doveva essere diversamente. In pratica sul demanio ha fatto danni quasi irreparabili. La questione delle alghe si è acuita con l’arrivo di Adamo Coppola come sindaco. Al Lido azzurro l’intervento sui rendeva necessario ma la Porta lo ha fatto fare male e controproducente e ora le alghe si sono mangiate tutta l’area, gli assessori dopo di lui non hanno potuto fare altro che degli interventi di pulizia ordinaria anche perchè il sindaco non ha voluto mai investire sulla questione delle alghe. Ha finanziato associazioni per fare voti, ha “mantenuto” nullafacenti tenuti al soldo quotidiano ma soldi per togliere definitivamente le alghe no ne ha investito tranne quelli per le pulizie pre stagionali. Alla spiaggia della marina la situazione è diventata insostenibile, una vergogna per la quale ride chiunque. Ma una città di 23 abitanti sul mare se non investe sulle spiagge è il colmo. E come se ad Aosta non investissero sulla montagna. La forza di Adamo Coppola è quella di dare soldi alle associazioni che poi lo ripagheranno per il voto. Tutti i voti che prenderà alle prossime elezioni saranno voti derivati dai contributi che sta dando. Ora ogni giorno nascono associazioni diverse e tutte vengono finanziate da Adamo Coppola in vista delle prossime elezioni. La città cade a pezzi. Perchè le opposizioni non vanno a vedere tutti i soldi che quotidianamente danno alle associazioni….. Il problema delle alghe è il frutto di politiche sbagliate fatte da La Porta ma anche del mancato interessamento di Adamo Coppola perché le alghe ci sono sempre state ma i sindaci del passato sono sempre intervenuti bene e Franco Alfieri riusciva a riparare i danni di La Porta, Adamo Coppola invece ha trascurato tutto questo come ha trascurato la città pensando di fare voti dando soldi ad associazioni e a gente che poi gli deve dare il voto.

E Agropoli servizi che fa… Mica tra le competenze di questa municipalizzata hanno inserito le alghe o la manutenzione delle spiagge….. se ne sono guardati bene. Agropoli servizi è una zavorra insopportabile che il comune di Agropoli non può più sostenere(e non pubblichiamo i video arrivati in redazione, nelle cui riprese ci sono alcuni dipendenti seduti a non fare niente durante le ore di lavoro perchè non vogliamo il loro male, il sistema Caccamo non ci è mai piaciuto).Quindi le alghe ammassate sono solo la derivazione del fallimentare operato amministrativo di Massimo La Porta e Adamo Coppola ognuno per le proprie competenze, sul demanio, il porto e la fascia costiera le responsabilità sono esclusivamente di Massimo La Porta e ogni persona che lo voterà sarà complice assoluto di questo sfascio. Di certo nello sfascio amministrativo non sono inclusi tutti gli assessori i quali, per quello che possono, svolgono benissimo il loro compito e possiamo dimostrarlo. Il sindaco ha evocato a se ogni decisione importante svuotando anche le competenze della giunta (lavori pubblici, commercio, turismo, urbanistica) tanto è vero che il comune di Agropoli non ha l’assessore ai lavori pubblici, non ha l’assessore al commercio, non ha l’assessore al turismo e non ha l’assessore all’urbanistica. E’ tutto in mano al sindaco. Il danno per la città è enorme perchè il primo cittadino pensa a fare voti e campagna elettorale . Ci sono interi settori che aspettano di ripartire, il turismo su tutto e se non si tolgono le alghe viene dimezzato totalmente e gli operatori non possono cominciare e questo coinvolge il commercio. Questo se ci atteniamo all’immediato. Se la Porta è entrato a gamba tesa Coppola ha bloccato Agropoli, l’ha fermata, l’ha stoppata, Alfieri l’aveva fatta decollare e la cosa più inaccettabile e che il sindaco è convinto del contrario ma mente sapendo di mentire. Un danno enorme e incalcolabile per l’intera città. Il nostro dovere di giornalista è quello di ricordarlo. Poi la maggior parte degli agropolesi il voto lo ha già venduto a Coppola e La Porta ma questa è un’altra storia. Sergio Vessicchio IN BASSO LE FOTO ATTUALI DEL LIDO AZZURRO