IL PARTITO DEMOCRATICO E’ DIVENTATO LA STAMPELLA DI COPPOLA E LA PORTA E LO ZIMBELLO DELLA CITTA’ E ALL’INTERNO C’E’ CHI MANGIA CON TUTTI E DUE

Se si andasse a votare oggi, per quello che si sente in giro, Adamo Coppola e Massimo La Porta dovrebbero subito trovarsi un lavoro perchè non avrebbero nessuna speranza di essere eletti. L’indignazione è popolare, totale e senza appelli. Nessuno li giustifica. Oggi si comprende perchè non hanno fatto più la sfiducia a luglio i laportiani. Stanno arrivando i fondi del recovery plan, sono 5 milioni con i quali il sindaco e il presidente del consiglio si faranno la campagna elettorale.

La mancanza di controllo delle opposizioni, l’assenza totale di un’alternativa valida che facesse anche l’accesso agli atti e verificare gli imbrogli e i magheggi che quotidianamente si fanno per fare la camapgna elettorale, lascia campo libero a due politicanti ormai senza scrupoli, senza sentimenti e senza una identità come Adamo Coppola e Massimo La Porta, due di cui l’elettorato dovrebbe subito liberarsi per i danni che stanno producendo al comune di Agropoli. E invece vedrete che la gente si metterà in vendita rispetto alle offerte di danaro che i due faranno da adesso alla camapgna elettorale. Fanno tutto e solo per ottenere i voti e in funzione alla campagna elettorale. La piazza a Paolo Serra non la ititolano perchè sanno che i voti non li prendono perchè vanno a Elvira Serra e quindo niente intitolazione. E’ già partita la corsa a comprarsi i voti e con 5 milioni, più i 500 mila euro delle alghe più i soldi dei parcheggi altro mezzo milione e i soldi della tassa di soggiorrno questi hanno a disposizione quasi sette milioni. Invece di spenderli per la città ci faranno voti. Compreranno i voti. Finanzieranno tutte le richieste possibili della gente, andranno a tagliare erba sotto casa, a pulire le strade private.

Daranno fondi a pioggia a chiunque e vedrete che dall’impopolarità di oggi passeranno, come d’incanto, ad avere voti. Perchè, diciamocela tutta, la gente si vende per un piatto di pasta. Ed è questa la manovra e diremmo la tattica di questi due distruttori della città. Hanno in mano tutti questi soldi, sono senza controlli, la gente è in vendita per cui per loro ribaltare i pronostici sarà un gioco da ragazzi. Il problema rimane il partito democratico ormai surclassato, mortificato, spuntato da Adamo Coppola e Massimo La Porta. E’ diventato la stampella, noi diciamo lo zimbello, di tutti e due. E all’interno del pd agropolese c’è chi fa affari con la coppia nefasta della città per questo motivo ancora danno l’appoggio. Se il centrodestra si organizza e va unito, nonostante tutti questi soldi a disposizione per la coppia nefasta Coppola La Porta non ci sarà scampo. Ma ormai il mercato è cominciato e gli agropolesi sono in vendita, tutti mercenari al soldo di chiunque e la coppia nefasta La Porta – Coppola lo sa bene. Sergio Vessicchio