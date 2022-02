La riunione di lunedì prossimo convocata a Villa Trentova dal Pd e dove “dovrebbero” veicolari i presunti alleati della coalizione di centrosinistra si avvicina ma ormai tutti hanno capito che si tratta di una melina per prendere tempo, per portarla in canzone per fare in modo che Alfieri possa chiarire la posizone di Adamo Coppola con Piero De Luca. Se c’è un sindaco uscente quindi automaticamente ricandidato perchè non imporlo alla coalizione? Perchè in primis il pd lo ha scaricato(clicca qua) in secundis tutti i partiti dell’ormai sgangherata coalizione non lo vogliono perchè ognuno di loro vuole il sindaco tranne il Psi il quale pone l’unica condizione di non entrare in coalizione se il candidato è Adamo Coppola. nel frattempo Piero de Luca, figlio del presidente della regione e deputato bocciato a Salerno ma ripescato al Casal di principe, ha indicato Coppola come riconfermato cosa che Alfieri non vuole assolutamente. L’intenzione del Pd e di Alfieri è quella di portare gli alleati in riunione e far uscire la bocciatura di Coppola per giustificare il tutto con De Luca. Non si è mai visto che un partito egemone come il Pd facesse decidere agli alleati. Alfieri ha già bocciato Adamo Coppola, lo dice ad alta voce e ha fatto scouting per cercare u candidato.

Nella riunione andranno il Psi il quale ribadirà il no a Coppola e l’appoggio incondizionato su un altro nome, il gruppo di Cianciola con Pizza in prima linea i due hanno parlato di Alfieri in tutti i modi dispregiativi possibili ma si sa la politica poi fa passare tutto. Italia Viva vuole il sindaco, Serra è già in campo con una lista ultimata e ne sta facendo un altra. La coalizione non esiste. Stanno portando in canzone la gente per perdere tempo. Un teatrino squallido della politica, vergognoso con un Coppola ormai già trombato e svilito ma non morto perchè il suo seguito ce l’ha e nel momento in cui non sarà candidato sarà il cavallo di troia del fallimento del Pd perchè poi aiuterà a vincere gli avversari del Pd o rischia di vincere lui senza il Pd svuotato anche dai grandi elettori perchè Eugenio Benevento ha dichiarato che non si candida o potrebbe candidarsi solo se Coppola è il candidato del Pd, Serra fa la candidata a sindaco e sono i primi duemila voti che rischia di perdere, Di Biasi è passato nel Psi, il pd farà la fine di Fratelli D’Italia se non investe il presidente Gorga e rafforza le leaderschip di D’Arienzo e Lampasona anche lei però in rotta di collisione con Cianciola come è ben noto in città per motivi professionali. Adamo Coppola da un’altra parte si porta via un altro quantitativo di voti. Di fatti il Pd è svuotato. Il nuovo corso ce la farebbe ad andare al ballottaggio solo con al candidatura di Cianciola o di Serra? Senza Coppola si rischia di perdere addirittura il ballottaggio. Serra, La Porta e Coppola sono tre candidati autorevoli e Basile se riesce ad aggregare ancora riuscirebbe a mettere insieme molti voti di centro destra di bandiera e ad Agropoli ce ne sono tanti . Con Coppola candidato il centrosinistra farebbe sicuramente il ballottaggio ma perderebbe le elezioni perchè poi si uniscono tutti sull’altro ballottante. IL PD senza costruire una classe politico dirigente sta facendo acqua da ogni parte. Alfieri ha capito tutto questo e ha cercato, da ottimo leader, di logorare le candidature di Serra, di Cianciola il quale non si candiderebbe senza l’appoggio del Pd, portandole tutte in canzone. Al momento la frammentazione apparente penalizza soprattutto il Pd perché al ballottaggio con qualsiasi candidato rischia la “scoppola” perché poi la città è stanca di questo ventennio a guida Pd con la sola parentesi positiva di Alfieri. Nel centrodestra la situazione è ancora peggio. Fratelli D’Italia ridotto in malo modo da una candidatura folle e mentre in Italia si avvia ad essere il primo partito ad Agropoli e in provincia di Salerno per la presenza di un politico scarso come Cirielli è ultimo. Con Abate politico vecchio e di sinistra Fratelli D’Italia non prende nemmeno il quoziente a meno che non si muove Gerardina De Feo in prima persona e porta i voti al partito. La Lega è inesistente con un segretario provinciale consigliere regionale che ha perso le elezioni al suo paese Roccagloriosa come poteva comprendere che avrebbe dovuto puntare su Basile dal primo momento già candidato al senato proprio con la Lega, Forza Italia è commissariata e il solo Basile con le liste deve riuscire a far capire che è lui l’unico di centrodestra candidato, Fratelli D’Italia gli sta dando una mano candidando un uomo di sinistra. I partiti sono inesistenti. Spinelli poteva essere una figura spendibile ma si è fatto travolgere dalle cazzate che gli hanno detto i falliti di Agropoli, il suo mesto ritorno nella città di benvenuti al sud è scontato o prima o dopo. Il rebus di queste elezioni è rappresentato da Massimo La Porta. L’impressione è che l’ex delfino di Alfieri è a un bivio. La sua candidatura a sindaco è un saggio di coerenza e di serietà politica. Si è messo in proprio come è giusto che fosse dopo tanta gavetta tra i banchi del consiglio comunale, della giunta e ora mostrerà il suo vero peso in città. Dovesse vincere completerebbe un percorso politico sempre in ascesa. La sconfitta lo relegherebbe all’opposizione e quindi fuori dal sistema di potere della città a meno che non si aggregherebbe a qualche carro vincente. Staremo a vedere. Sergio Vessicchio