Sul tavolo delle opposizioni c’è la situazione relativa alle incompatibilità. Investiti gli organi competenti ora la palla passa ai ricorsi. Apparentemente sembra non cambiare nulla e invece il cambiamento potrebbe essere sostanziale il probabile cambiamento perchè, in parte, salterebbero i piani scientifici messi su dal sistema, in questo caso da Alfieri. Il sindaco di Capaccio Paestum ha fatto in modo che uscissero le persone giuste per blindare l’amministrazione comunale sbagliando i conti su Cammarota e Comite e azzeccando su Verrone i tre uomini vicini ad Adamo Coppola. Le news entry Abagnale, Rosario Bruno, Santangelo i militari del sistema con Di Biasi mandato alla presidenza del consiglio per sbarrare la strada a Gatto ritenuto non integro al sistema e antipatico ad Alfieri e non si sa per quale motivo. A Francesco Barone contro il quale Alfieri ha mosso tutte le pedine possibili e appunto Verrone ritenuto, a ragione, piegato su Adamo Coppola E non si tratta di un caso se la giunta è uscita fuori 10 ore dopo la proclamazione, record nazioanale, e non si tratta nemmeno di un caso se Cammarota protagonista dei 5 anni precendenti è stato tenuto fuori da ogni decisione. ” Tanto a Cammarota Franco(Alfieri ndr) lo accontenta si deve sistemare il cognato” dicono dal municipio impettiti e spavaldi. Il sistema sta operando in tutta la sua interezza ancor più prepotente di prima.

E come si può vedere gli esercizi di potere tengono la risoluzione dei problemi solo un miraggio perchè questi si stanno spartendo le poltrone. Le incompatibilità, se ci dovessero essere , cambiarebbero in parte i piani dei burattinai e mentre Gennaro Russo fa le riunioni con i dipendenti allineati della Sarim in chiave anti Sgroi(Mutalipassi vergognati) le opposizioni affilano le armi per partire in quarta contro le incompatiblità le quali, se ci sono, rappresentano il degrado della politica, il marcio e il trucco per vincere le elezioni. Perchè le incompatibilità hanno cambiato il risultato se si vanno a sommare i voti. Il primo ad essere preso di mira è uno dei fedelissimi di Franco Alfieri fatto uscire dal presidente dell’Unione dei comuni per alzare la mano in consiglio comunale Rosario Bruno. Se si dovesse provare la sua incompatibilità entrerebbe Alessia Astone nipote di Polito la quale non risponde, per il momento ad Alfieri. Se si prova l’ineleggibiltà di Santangelo sarà Francesco Barone ad entrare e quindi comunque sosterrebbe l’amministrazione in chiave Cianciola, nonostante Alfieri abbia tramato per non farlo uscire. Se poi dovesse essere provare anche l’incompatibilità di Vanna D’Arienzo non ci sarebbero scossoni perchè già si è dimessa da consigliere comunale e il sistema la sostituirebbe senza scossoni. Questo significa che senza Bruno e Santangelo, se dovessero abbandonare il consiglio comunale, si potrebbe creare una difficoltà numerica per la maggioranza che sostiene faccia gialla. Il sindaco abusivo, per il momento, è un asino in mezzo ai suoni prima di capire le situazioni e dare scacco matto a chi lo ha fatto eleggere come ha fatto con La Porta e Adamo Coppola.

Intanto il sistema sta piazzando le sue pedine. Rosa Gallo protagonista dello staff di Alfieri e Coppola, compagna di Mimmetto Gorga il grande “incaricato”, manco Mario Capo ha avuto più incarichi di lui, ma principale pettegola(lo diciamo con affetto) dei reportage contro Coppola e la compagna a Franco Alfieri è stata fatta traghettare nel “purgagtorio” di San Giovanni a Piro (non si sa perchè vanno tutti la forse c’entra il segretario del comune) e ora va a Paestum nelle stanze di Alfieri dove c’è anche Paola Mangone la miracolata dell’unione dei comuni la quale ad Agropoli va una volta a settimana e poi si divide tra l’unione dei comuni e Capaccio Paestum e dove trova il suo ex marito il bel Marco (lo diciamo con affetto gli volgiamo bene) la cui assunzione è già stata fatta tempo fa. Ora si aspetta l’occasione per dare un posto di lavoro alla moglie di Gennaro Russo, sorella del capo dell’urbanistica architetto Gaetano Cerminara. La stessa moglie di Gennaro Russo la quale nella stanza del sindaco, ex, Adamo Coppola diceva:” Mio marito cosa ha avuto dalla politica” davanti all’esterefatto Adamo Coppola e la sua compagna Angela Di Matteo. Il sistema di potere in vigore al comune di Agropoli è questo.Ma sono solo alcune delle cose perchè c’è ancora tanto ma tanto da dire e anche Massimo La Porta sta scoprendo cose che a lui gli tenevano nascoste ma che, con l’accesso agli atti, sta verificando. Impietrito Raffaele Pesce la cui attività di opposizone si sta scontrando con un sistema anche per lui inimmaginabile prima di candidarsi a sindaco ed essere eletto in minoranza. Iltutto in attesa che l’ex sindaco Adamo Coppla rompe il silenzo. Sergio Vessicchio