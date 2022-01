Mancano pochi mesi alle elezioni e dopo le dimissioni di La Porta si aprono vari fronti per quanto riguarda la prossima campagna elettorale. L’ex assessore al commercio ed ex segretario politico della democrazia cristiana ricordato più come Il Tormentino di Teleagropoli, questa volta, con un post sui social va giù duro definendo in tutti i modi i consiglieri comunali. Questo il suo lungo messaggio:

“ieri sera mi sono messo a navigare in Youtube,per divertirmi con i video, la musica e non vi nascondo anche di vedere qualche bella donna sgambata per farmi ritornare giovanotto.nel passaggio dei video mi e’ venuto fuori un video di Cilento Channel di Gianni Petrizzo.In primis mi complimento con Gianni per il programma messo in atto denominato ” le consultazioni” ho visto tre interviste e vorrei dire alcune cose.La prima vorrei chiedere al sig. Fasano in 15 anni, quante volte ha visto Agropoli interessandosi ai problemi della cittadina, e ora viene fuori con il nome del Sig. Costabile Spinelli che niente a che fare con la cittadina di Agropoli, l’ho detto gia’ in altra occasione cercano un Sindaco a Panecuocolo,e anche a Finocchito,e Cicerale perche’ non prova a candidarsi in queste parti. Poi vorrei dire qualcosa anche al Sig.la Porta persona che sul piano umano ho sempre stimato, ma secondo il mio parere politicamente sta facendo qualche errore.

Lui dovrebbe spiegarmi ora che si e’ accorto che l’amministrazione Coppola non ha risposto a quanto richiesto dai cittadini, dove era lui in questi 15 anni ,con incarichi sia di assessore che Presidente del Consiglio. Con certi ultimi atteggiamenti mi fa pensare che si e’ messo sotto i piedi la sua dignita’ politica, ripeto politica e non personale, perché’ non si e’ dimesso prima, forse gli serviva lo stipendio che prendeva al Comune ma non credo, o forse e’ successo qualcosa che ha frenato certi suoi comportamenti, vorrei capire, ma in 15 anni non c’ero io al suo posto, mo che succede che Coppola ora non e’ buono piu’,ma che tipo di politica e’ questa mi fate capire per favore. Invece alla stimatissima dott.ssa Serra dico, fa bene a portare avanti il suo progetto politico vista come e’ stata trattata da certi personaggi. Secondo il mio modesto parere che forse per i capotici e presuntuosi pseudi politici che gironzolano per Agropoli,qui si sta volando troppo basso o meglio bassissimo, siete la chiavica della politica Agropolese.Mi dispiace di qualche bravo consigliere di maggioranza vedi Crispino, Benevento Di Biasi e qualche altro,ma il resto non hanno manco le minime basi per rappresentare i cittadini in un Consiglio Comunale.Forse il mio parere non conta o meglio per voi non conta un cazzo ma statene certi che non e’ come pensate,siete la feccia della politica Agropolese.ora tutti a prendersela con Adamo Coppola che ha governato con una banda dii sciemi per non usare un altro termine.Che Coppola deve andare a casa non ci piove io l’ho combattuto tanto, sul piano politico,ma per me rimane una persona perbene, solo che e’ circondato da una banda di avventurieri politici e voglio fermarmi se no vado a mille e una notte. Gran parte di voi deve andare a casa, non e’ degna di farsi chiamare consigliere Comunale,siete la feccia della feccia della politica Agropolese e mi fermo qua,buona serata,poi agli amici del centrodestra dopo che si scoprono le batterie desidero dirgli certe cose come dico io.Di nuovo buona serata”