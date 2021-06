Domani ci sarà un consiglio comunale molto infuocato dove arrivano importanti argomenti in discussione. Il presidente del consiglio ieri ha disertato la riunione di maggioranza e in più questa mattina alla manifestazione del 2 giugno mancava e la sua assenza non certo è passata inosservata. Il presidente del consiglio comunale è una figura importantissima per il consiglio e le relazioni da portare. Il puc avrà un ruolo determinate nel consiglio comunale prossimo, forse c’entra con la sua assenza? C’è qualche incompatibilità? C’è qualche conflitto? Un assenza molto marcata e vedremo domani se ci sarà o meno in consiglio. Poi ha fatto filone anche questa mattina non presentandosi alla parata del 2 giugno con tutte le istituzioni presenti. Un chiaro segnale alla maggioranza, o meglio, al Pd e al sindaco stesso. Il tutto dopo la notizia che il suo assessore Mutalipassi sarà candidato sindaco. Nelle ultime ore il Pd ha palesato molto disappunto sulla situazione attuale che si è determinata al municipio e nella maggioranza mettendo in discussione il sindaco Coppola accusato dal Pd di essersi appiattito su La Porta e di fare diversamente rispetto alle riunioni di partito.

Anche la notizia delle primarie indicate dal segretario nazionale Letta hanno gettato disordine nel partito. La doppia assenza di La Porta è un chiaro segnale di scarico del presidente del consiglio il quale ora vuole lasciare il Pd con la patata bollente rappresentata dal sindaco ormai scaricato da tutti. Nelle ultime ore La Porta si è incontrato con Cianciola al quale ha chiesto di fare un passo indietro rispetto a Mutalipassi ma il medico anestesista non ha dato risposte. In ogni caso più di una persona ha consigliato Cianciola di non avventurarsi con La Porta per via delle copiose situazioni “appese” di cui l’attuale presiedente del consiglio comunale è protagonista. Una situazione molto incerta da qualsiasi angolazione la si guardi. Per effetto della quale la città è allo sfascio.