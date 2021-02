COMUNICATO STAMPA

Un sistema in crisi e chi ne fa le spese ovviamente i cittadini … !

Passeggiando per le vie del centro cittadino l’atmosfera è sempre più tetra per il commercio agropolese e mentre molti esercenti locali sono pronti a chiudere o cedere le loro attività, rimangono e prosperano negozietti bengalesi o cinesi che investono sul territorio e che o per bravura o per altro stanno affrontando questa crisi sociale ed economica legata al covid molto meglio dei nostri concittadini . La stagione è alle porte e ancora non si ha in economia si dice Una “ una visione “ a lungo raggio anzi finirà che chi verrà lo si deve ringraziare che è venuto a spendere i suoi soldi ad Agropoli vedendo lo scempio del “Porto Furbo“ antistante la foce del fiume Testene e il problema ormai arcinoto dell’accumulo della posidonia .

Chi può si dirige verso altre mete e lo si è visto anche quest’anno Santa Maria,Acciaroli,Palinuro ecc… come si vorrà competere con queste località ?! . Le strategie di sviluppo locale si possono mettere in atto e dalla Tesi del Dott. Andrea Graziano “altro giovane talentuoso del comprensorio” sullo sviluppo del territorio di Sessa Cilento con un’analisi SWOT e tows è riuscito ad elaborare un piano accurato e approfondito. Dallo stesso si evince quanto il nostro comprensorio è scarsamente valorizzato e i servizi sono gravemente insufficienti e in quest’ottica le risorse qualificate e chi pensa di venire a ristorarsi si dirige verso altre mete . Questa economia di sussistenza a chi giova ?! A un sistema vecchio e in crisi che pensa alle prossime elezioni ?! Siamo una zona a vocazione turistica ?! Basta guardarsi intorno e farsi una sana autocrita perché con queste premesse il nostro capitale sociale ed economico è destinato a svanire nei prossimi anni ! Francesco Morelli