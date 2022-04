Le voci circolavano da giorni ma come spesso capita ad Agropoli non sai mai se sono fake o se sono reali. Alcuni del pd facendo riferimento ad Alfieri (lo sanno tutti che non vuole Adamo Coppola) hanno cercato di posizionare Mutalipassi attuale assessore di Adamo Coppola al posto di Adamo come candidato sindaco delle sinistre. L’azione è stata portata avanti prima in sordina e poi apertamente dallo stesso Mutalipassi il quale sta anche facendo una lista a sostegno del centro sinistra nella quale c’è un noto delinquente della città di Agropoli che ha sistemato, grazie ad Adamo Coppola e ad Alfieri, fratello, sorella, cognato qualche nipote e lui stesso ha ottenuto posti nei quali non lavora e prende stipendi oltre ad aver ottenuto autentici benefici con terreni trasformati da agricoli a edificabili, ha ottenuto concessioni molto discutibili e ora chiede un posto da privilegiato in una nota ditta vicina all’amministrazione comunale (opposizione e magistratura fanno silenzio). Sembra che Mutalipassi gli abbia risolto più di un problemino.

E sarebbe stato proprio questo delinquente rifugiatosi nelle braccia di Franco Alfieri a muovere la fronda anti Coppola mettendo avanti la disponibilità di Mutalipassi a candidarsi al posto di Adamo Coppola. Il golpe è fallito all’interno del Pd dove lo scontro è finito sul simbolo. Chi ha il simbolo? Il sindaco naturalmente e non la segreteria e così nonostante buona parte della segreteria, quella più vicina ad Agropoli servizi e ad Alfieri, si sia agitata per far fuori Adamo Coppola ancora una volta il golpe è fallito. De Luca e il Pd provinciale stanno con Adamo Coppola se ne facciano una ragione. Su Mutalipassi ci sarebbe un discorso a parte da fare. Non tanto sulla voglia di fare il sindaco, questo è giustificato, ma su chi ha arruolato e la metodologia usata. Strano perchè è una gran bella persona perbene. Coerenza vuole che la lista che sta facendo la usi per farsi sostenere a candidato sindaco anche da solo perchè con la Porta non può andare, a Coppola voleva fargli le scarpe e nel centrodestra c’è il deserto. Altrimenti la più valida alternativa è quella di rimanere a casa. Per quanto riguarda Adamo Coppola lo scampato pericolo non deve metterlo a riparo da altre sorprese, si sa Alfieri non lo vuole anche se lo sosterrà in campagna elettorale in chiave anti La Porta ma nella sua coalizione c’è troppa merda e la cacca a furia di muoverla sempre puzza. Sergio Vessicchio