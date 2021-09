Rosa Lampasone attuale assessore all’ambiente del comune di Agropoli sarebbe il nome scelto da Alfieri, dal Pd e da tutto il centro sinistra per la guida della coalizione alle prossime elezioni. Ci sarebbero da limare le controversie interne con la dottoressa Serra con la quale i rapporti si sono deteriorati in giunta prima che la Serra lasciase. La Serra sul tavolo regionale farebbe spingere il suo partito a pressare per la guida della città di Agropoli con lei candidata a sindaco ma al momento c’è Rosa Lampasona in vantaggio anche se chi giura che la dottoressa Serra se non la candidano nel centto sinistra si candida da sola con due liste in appoggio. Anche Il Psi di Franco Di Biasi avrebbe appoggiato il progetto. Pd, Psi, Italia Viva, due liste civiche sosterrebbero Rosa Lampasona alla guida della coalizione e alla scalata per lo scanno più alto di palazzo di città. E Coppola? Secondo i soliti bene informati sarebbe stato scaricato e non a caso oggi è sempre più solo alla guida della città. Il voto sul bilancio il 18 settembre prossimo la dirà lunga sulla tenuta dell’attuale centrosinistra. Il Pd sta minacciando seriamente di non votare l’importante strumento contabile. Bisognerà vedere se chi non voterà il bilancio lo farà assentandosi, o astenendosi o votando totalmente contro. Da questo si evincerà quello che poi accadrà successivamente

. Sta di fatto che il partito democratico non sembra affatto contento e soddisfatto di come sta amministrando Coppola il quale dal canto suo ribatte sostenendo della totale assenza del partito dall’amministrazione cittadina e fa l’esempio del porto in mano al pd ma totalmente abbandonato. Il giudizio su Coppola ormai è stato fatto da parte del partito di maggioranza realtiva. Con la coandidatura della Lampasona si rompe l’asse con La Porta il quale, con il suo gruppo, non entrerebbe nel centrosinistra ma darebbe vita ad un’aggregazione di centro magari guidata proprio da Adamo Coppola il quale, in ogni caso, non molla la presa. Vuole essere ancora lui il candidato del centrosinistra e andare alla conta popolare forte di un altro anno di amministrazione dove dovrebbe capovolgere un pronostico che oggi lo vede soccombente. Sergio Vessicchio