Il simbolo spetta al sindaco Adamo Coppola o alla segreteria politica del partito? A livello provinciale si sta decidendo in queste ore. Coppola è stato messo da parte dal Pd di Agropoli ma non dalla segreteria provinciale. La guerra agitata da Alfieri contro Coppola sul sindaco ha l’obiettivo di far ritirare il simbolo dalla competizione elettorale come a Capaccio Paestum. Alfieri sta esercitando tutto il suo potere per non far dare il simbolo ad Adamo Coppola. Se l’attuale sindaco dovesse avere l’ok dal partito diventerebbe di fatto il candidato del centro sinistra e gli uomini di Alfieri saranno chiamati a concorrere contro il loro stesso partito. Se invece la segreteria locale la spunterà sarà Mutalipassi il candidato del centro sinistra altrimenti solo liste civiche e storicamente il simbolo del partito democratico scomparirebbe dalla competizione elettorale. Nel partito siamo alle torte in faccia, al chi sono io e chi sei tu. L’opinione pubblica parla apertamente Di “Pugnalata”. A Franco Alfieri però non gli si può contestare la coerenza. Da mesi e mesi aveva detto di non voler candidare Adamo Coppola e anche a noi lo ha confidato più volte. Poi ha dovuto fare un lavoro molto difficile sia per la successione, la sostituzione e per far digerire il tutto alla coalizione. ha dovuto gestire anche Adamo Coppola dopo 15 di servizio all’alfierismo e questo il sindaco di Capaccio Paestum lo sa. In discussione non c’è Alfieri ci sono gli ex amici di Adamo Coppola, i colleghi di partito, chi ha lavorato con lui gomito a gomito

. All’opinione pubblica tante cose non vanno giù. I vigliacchi sono coloro che hanno avuto, ottenuto, spremuto il sindaco come un limone e poi lo hanno scaricato come un pacco di pomodori. Parliamoci chiaro per quanto non lo volesse candidare, se il partito di Agropoli e la base avrebbe indicato ancora Coppola Alfieri si sarebbe accodato. La scintilla però sarebbe arrivata da un episodio che Adamo Coppola porterà alla procura della repubblica e riguarda una richiesta di un funzionario di traslocare dei soldi dal bilancio comunale al bilancio dell’Agropoli Cilento servizi, una cosa secondo il sindaco, inaccettabile e illegale per la quale è stato offeso e vilipeso e ha dovuto reagire con la forza. Dopo quella reazione lo hanno scaricato. E il sindaco ha detto a chiare lettere che andrà a raccontare alla procura della repubblica l’accaduto ma anche altro con il sostegno dei vigili urbani perchè si trattavano di fondi provenienti dal lavoro svolto dalla polizia municipale. Ci andrà in procura? Tra il dire e il fare ci sarebbe il mare. Sta di fatto che proprio sull’abbrivio del voto il sindaco si rifiuta di fare atti rischiosi perciò forse non lo ritengono più funzionale al sistema? Perciò hanno virato su Mutalipassi l’uomo di tutte le stagioni? Staremo a vedere cosa accadrà e intanto un esposto pare sia arrivato sul tavolo della procura sui bilanci mancati della pro loco e di un associazione, i gestori dei soldi provenienti dalla casa di babbo natale. La pro loco di Albanella potrebbe portarsi con se una scia pericolosa sulle pro loco e ad Agropoli si sono vantati di aver fatto oltre 30.000 presenze alla casa di babbo natale a 5 euro a persona, più foto e più il bar senza licenza nel castello. Dal bilancio della pro loco e dell’associazione pertinente ancora nessuna voce. Sergio Vessicchio